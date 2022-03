Semarnat dará información sobre el Tren Maya a Diputados después de la Revocación de Mandato

FILE PHOTO: Mexico's Secretary of Environment and Natural Resources, Maria Luisa Albores Gonzalez, speaks during the UN Climate Change Conference (COP26), in Glasgow, Scotland, Britain, November 10, 2021. REUTERS/Yves Herman/File Photo

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a cargo de María Luisa Albores, solicitó a la Cámara de Diputados agendar la reunión para hablar de lo que sucede con el tramo cinco del Tren Maya en una fecha posterior a la Revocación de Mandato, programada el domingo 10 de abril.

La diputada Karen Castrejón Trujillo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales esperar a que pase esa fecha para reunirse con los funcionarios de Semarnat y conocer la información oficial y posteriormente determinar si se realiza la visita a las obras que se realizan en el tramo que va de Cancún a Tulúm.

El diputado de Morena, Joaquín Zebadúa, consideró que la reunión no debe ser necesariamente con la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, y dijo que antes de acudir a la zona, es necesario allegarse elementos técnicos para tener información puntual sobre el terreno.

Esta posible reunión se da en el marco de las denuncias de posibles daños ecológicos que tendrán las obras sobre los sistemas subterráneos (cenotes) en los terrenos, considerando que el trazo fue modificado sobre la marcha. Además de las alertas por posibles hundimientos en la zona.

Río Secreto, Playa del Carmen. El video muestra las graves afectaciones al sistema de ríos subterráneos por la construcción del Tren Maya (Twitter: @Mex_Liber1)

Morena frena comparecencia en el Senado

Este miércoles 30 de marzo, los senadores de Morena y sus aliados del PES, PVEM y PT se impusieron ante la oposición que buscaba la comparecencia de Rogelio Jiménez Pons, ex responsable del Tren Maya, y de Javier May Rodríguez, el nuevo encargado del proyecto, para explicar lo que considera anomalías en la planeación y ejecución de las obras en la Península de Yucatán.

Con 52 votos en contra de estas comparecencias, 39 a favor y cuatro abstenciones, el Pleno de l aCámara alta rechazó el punto de acuerdo en el que se solicitaba llamar a cuentas a estos dos funcionarios federales.

El propósito era que Jiménez Pons y May Rodríguez explicaran las acciones para la tala, remoción y trasplante innecesarios de más de 20 mil árboles que se localizaban sobre la carretera federal 307 Cancún-Tulum, además de otros daños al medio ambiente en la región.

La senadora panista, Xóchitl Gálvez resaltó que la remoción de los 20 mil árboles no fue autorizada por la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de noviembre de 2020 sobre el proyecto de construcción del Tren Maya ni contemplada como pérdida forestal, o al menos el Fonatur no la tiene publicada en su portal, por lo que la comparecencia atiende a esta incongruencia entre las acciones implementadas con las que se realizaron.

El proyecto del Tren Maya contempla recorrer zonas de selva, la orilla del Golfo de México y el caribe en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán (Foto: LopezObrador.org.mx)

Para concluir las obras del Tren Maya en los plazos anunciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha hecho un nuevo trazo que no solo afecta a la selva -en donde se han talado miles de árboles- sino también a ríos subterráneos, cuevas y cenotes, así lo han denunciado varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las cuales han mostrado algunas imágenes de la destrucción del medio ambiente de Quintana Roo, lugar conocido no solo por sus bellas playas enclavadas en el Caribe mexicano, sino también por su inmensa riqueza natural y cultural.

El Tramo 5 Sur que abarca Playa del Carmen y Tulum, tiene una longitud de 60.3 kilómetros y estaba previsto que fuera por un paso elevado el cual se estaba construyendo sobre la carretera federal 307 Playa del Carmen-Tulum. Pero ante la premura por terminar las obras para finales de 2023, ahora pasará a ras de tierra por la zona selvática que corre en paralelo a esa vía federal.

Aunque el argumento del gobierno es que la modificación del trazado “es la mejor decisión” ya que no afectará a la actividad económica de la región y se cumplirá con la fecha fijada por el primer mandatario, grupos ecologistas afirman que hay numerosas afectaciones al medio ambiente.

SEGUIR LEYENDO: