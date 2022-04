“El cinismo no tiene límites”: Jesús Zambrano tundió a Morena por denuncia ante el INE contra artistas

Jesús Zambrano estalló contra Morena por denuncia ante el INE a artistas de la campaña sobre el Tren Maya (Foto: Twitter/@Jesus_ZambranoG)

Luego de que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunció que presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a fin de que se sancione a los actores que han promocionado la iniciativa #SélvameDelTren, las reacciones de los internautas y personajes de la política no se hicieron esperar, entre ellas, la del presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el líder del Sol Azteca arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues aseguró que con la denuncia interpuesta, se demuestra que la llamada Cuarta Transformación (4T) no tiene límites en su cinismo.

En su mensaje, el perredista recordó que Morena ha violado la veda por la consulta de Revocación de Mandato, y ante esto, el órgano electoral le ha dictado varias medidas cautelares que el partido guinda no ha acatado.

Agregó que hace unas semanas Morena en el Senado de la República aprobó un dictamen con proyecto de decreto, con el objetivo de que los funcionarios puedan promover la consulta de Revocación sin ser sancionados.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el líder del Sol Azteca arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (Fotos: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Sin embargo, continuó Jesús Zambrano, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró que el decreto no es aplicable para la consulta que se realizará el próximo 10 de abril, ni para los procesos electorales que ya están en marcha.

Y aún con todo lo anterior, sentenció el perredista, Morena se atreve a denunciar a los actores y activistas que realizaron la campaña contra el Tren Maya por supuestamente violar la veda.

“El cinismo en la 4T no tiene límites: 1. Morena viola la veda electoral 2. El INE dicta medidas cautelares 3. Morena no las acata y aprueba el “decretazo” 4. El TEPJF lo declara inaplicable 5. Morena denuncia a los activistas de #SelvameDelTren por violar la veda!”

Al igual que el líder del Sol Azteca, el periodista Pascal Beltrán del Río dijo no entender como Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Natalia Lafourcade, Rubén Albarrán, entre otros que participaron en la campaña, pudieron haber violado la veda. “Aún así fueron denunciados por diputados de Morena ante el INE”, lamentó.

Pascal Beltrán del Río dijo no entender como los famosos pudieron haber violado la veda (Fotos: Captura de pantalla/YouTube)

“Los Diputados de Morena meten denuncia ante el INE para sancionar a Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Kate del Castillo, Rubén Albarrán y demás actores que han promocionado la iniciativa #SélvameDelTren. Queda claro: ¡MORENA ES UNA VERGÜENZA!”, escribió por su parte la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán.

Mientras que el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama Rendón, informó en su red social que fue desechada la denuncia que interpusieron los diputados del partido guinda.

De acuerdo con el funcionario electoral, el posicionamiento morenista no pasó debido a que los implicados no cometieron ninguna falta a la norma electoral, pues no se les considera funcionarios públicos.

Como ejemplo, indicó que bajar los videos de los actores sería lo equivalente a censurar a Damián Alcázar por apoyar en sus redes sociales el gobierno del presidente López Obrador, quien, aseguró, está en su derecho como ciudadano de mostrar simpatía por cualquier movimiento político.

“¿Se imaginan al INE censurando a Damián Alcázar por apoyar al gobierno? Obvio que no. Es su derecho. Así de estrambótico sería que el INE censurara a los actores que se oponen al Tren Maya. La queja fue desechada porque lo actores no violan ninguna norma electoral”

SEGUIR LEYENDO: