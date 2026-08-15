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Ángela Aguilar guarda silencio tras anuncio de Kunno en La Granja VIP 2, pero sí felicita a alguien más

Christian Nodal tampoco emitió un mensaje para el influencer

kunno angela aguilar -México- 14 agosto
(Captura de pantalla/IG)
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Ángela Aguilar evitó pronunciarse sobre el ingreso de Kunno a La Granja VIP 2026, segunda temporada, mientras que en redes sociales sí dedicó un mensaje de felicitación para alguien más este 15 de agosto.

La ausencia de comentarios de Ángela y de Christian Nodal en torno al anuncio no pasó desapercibida en redes sociales.

Kunno fue confirmado como participante y ni Nodal ni Ángela reaccionaron

La producción de La Granja VIP presentó este 14 de agosto a Kunno como el quinto integrante de la nueva edición.

El anuncio se realizó en el programa matutino Venga la Alegría, donde el influencer apareció en el foro y compartió sus expectativas: “Me dijeron que siempre doy de qué hablar, así que vengo a ver cómo se alborota el gallinero”.

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Tras la revelación, las cuentas oficiales y seguidores esperaban reacciones de figuras cercanas al entorno del espectáculo, especialmente de Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes mantienen una cercana relación con el creador de contenido.

Ángela Aguilar
(Captura de pantalla @Kunno)

Hasta el cierre de esta edición, ni Nodal ni Ángela emitieron comentarios, mensajes o muestras públicas de apoyo para Kunno en sus redes sociales.

La falta de pronunciamiento contrasta con la dinámica habitual de la industria, donde los famosos suelen enviar palabras de aliento a colegas que se suman a proyectos de alto perfil.

Esta omisión ha generado conversación entre seguidores, quienes notaron el silencio de ambos artistas ante la incorporación de Kunno al reality.

¿A quién felicitó Ángela Aguilar?

Mientras la noticia sobre Kunno circulaba, Ángela Aguilar utilizó sus historias de Instagram para felicitar este 15 de agosto a su hermano Leonardo Aguilar.

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En una fotografía de la infancia, Ángela compartió un mensaje personal:

“Mi hermano, mi cómplice y mi protector. Has sido refugio, risa y fuerza en tantas versiones de mí. Espero poder ser siempre para ti un poquito de todo lo que tú has sido para mí. Me llena de orgullo el hombre que eres. Feliz cumpleaños. Te amo”, escribió la cantante, etiquetando la cuenta de Leonardo.

Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar -México- 15 agosto
(Instagram)

La publicación fue acompañada de una imagen familiar en la que ambos aparecen vestidos con trajes de charro. El mensaje tuvo amplia respuesta entre los seguidores de la familia Aguilar, quienes replicaron la felicitación en redes sociales.

La prioridad que Ángela dio al cumpleaños de su hermano, en contraste con el silencio sobre Kunno, fue interpretada por usuarios como un gesto de cercanía familiar frente a otros temas del espectáculo.

La presentación de Kunno se dio en Venga la Alegría

La revelación de Kunno como participante de La Granja VIP se realizó en medio de música y ovaciones en el foro de Venga la Alegría.

kunno
(Instagram)

Los conductores Kike y Flor destacaron su trayectoria en redes sociales y su popularidad entre el público joven. Kunno, originario de Monterrey, relató parte de su historia personal y reconoció que los animales fueron parte de su decisión para aceptar el reto:

“Me encantan los animales y tengo que mentalizarme, porque es superimportante la responsabilidad con ellos”.

Durante la entrevista, Kunno aseguró que tiene disposición para adaptarse a la vida de la granja y enfrentar los desafíos del reality:

“No vengo de vacaciones, vengo a trabajar y a durar lo que tenga que durar”. El influencer también compartió anécdotas sobre su infancia y sus recuerdos en ranchos de Monterrey, así como su miedo a las gallinas y su gusto por los burros y las vacas.

La producción confirmó que La Granja VIP tendrá veinte participantes, todos con diferentes perfiles, y será transmitida en formato 24/7 por Disney Plus. La expectativa generada por el anuncio de Kunno se reflejó en la conversación digital, aunque sin reacciones de Ángela Aguilar ni Christian Nodal.

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