Vincularon a proceso al presunto responsable del incendio en el bosque La Primavera, en Jalisco

Del total de las áreas afectadas por el fuego, el 50% tuvo una severidad bajar, el 27 de moderada a baja y tan solo el 7.25 de severidad alta (Foto: Fiscalía de Jalisco)

Vincularon a proceso al hombre detenido que presuntamente habría provocado el incendio en el bosque La Primavera, en Jalisco, el pasado 23 de marzo. Así lo dio a conocer la Fiscalía estatal este miércoles 30 de marzo luego de una audiencia.

Además, se dio a conocer que al sujeto, de nombre Juan R, se le dictó prisión preventiva durante seis meses por delitos contra el medio ambiente, mientras se continúan con las indagatorias. El juez Paúl Alemán Villalobos concluyó que, a partir de la información recabada por los trabajos periciales del Ministerio Público de la Dirección de Delitos Ambientales, se determinó su presunta responsabilidad.

Cabe recordar que Juan “R” fue detenido el mismo día del incendio: 23 de marzo, por elementos de la policía de Zapopan, luego de que detectaron la presencia de un hombre quien estaba prendiendo fuego a varios montículos de hoja seca, por lo que fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Asimismo, la Fiscalía estatal informó que se abrió una carpeta de investigación en contra de esta persona detenida por el incendio que duró aproximadamente 24 horas y afectó 287 hectáreas aproximadamente, esto es, 2,287,000 metros cuadrados.

El área afectada por el incendio fue de 226.51 hectáreas, aunque en un primer momento se habían reportado 287 (Foto: Twitter@EnriqueAlfaroR)

Sin embargo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio a conocer el día de ayer que la afectación total era de 226.51 hectáreas, es decir, 60 hectáreas menos que lo reportado por la Fiscalía. Del total de la superficie afectada, la mitad fue de severidad baja y solo el 7% fue de alto impacto, detalló.

“Hoy se terminó el análisis de afectación en el incendio forestal del pasado 23 de marzo, en el bosque La Primavera. De las 226.51 hectáreas afectadas por el fuego, el 50% tuvo una severidad bajar, el 27 de moderada a baja y tan solo el 7.25 de severidad alta”

El día del siniestro, Alfaro comentó que en las labores de mitigación y control participaron más de 200 hombres y mujeres combatientes, así como 60 unidades (entre pipas, motobombas y ambulancias) y 6 helicópteros (uno de la Semadet, otro de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, y tres más de Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara, respectivamente), quienes colaboraron para apagar el fuego en la zona Bajío de las Milpillas.

Luego de 15 horas de labores, en la mañana del 24 de marzo se logró controlar el incendio en el Bosque La Primavera, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) del estado de Jalisco. Y detalló que la Alerta Atmosférica que se había activado el miércoles 23 de marzo para los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, quedaba suspendida.

El 98% de los incendios forestales en Jaliscon son provocados por el descuido humano (Foto: Twitter@EnriqueAlfaroR)

Y es que dicha alerta se activó debido a las emisiones de contaminantes que se generaron tras el incendio, por lo que se emitió una serie de recomendaciones en conjunto con la Secretaría de Salud estatal, como no exponerse durante largo tiempo en espacios libres por la mala calidad del aire, principalmente los menos de cinco años, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias crónicas.

Ante ello, Alfaro comentó que “es increíble cómo una persona sin conciencia puede hacerle tanto daño a nuestro medio ambiente y al futuro de todos”, pues la zona afectada es considerada como Área Natural Protegida. De acuerdo con el gobierno de Jalisco, el 98% de los incendios forestales en dicha entidad son provocados por actividades humanas.

Asimismo, se debe recordar que de marzo a junio es considerado como el periodo crítico para los incendios forestales, por lo que se recomienda no tirar basura en bosques, no prender fogatas y no tirar colillas de cigarro en la carretera.

SEGUIR LEYENDO: