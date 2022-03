A qué viene John Kerry: el enviado especial para el Clima de EEUU llega este jueves a México

El enviado especial para el Clima del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, llega este jueves a México. (Foto: REUTERS/Daniel Kramer/ Archivo)

Este jueves, el enviado especial para el Clima del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, llega a México para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que representa su segunda visita en poco menos de dos meses.

Aunque la agenda oficial asegura que la visita de Kerry, es para proseguir con las conversaciones bilaterales entre México y Estados Unidos para acelerar la lucha contra el cambio climático, lo cierto es que la presencia del alto funcionario estadounidense ha generado una gran expectativa.

Y es que ocurre solo unos días después de que el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glen Van Herck, aseguró que la mayor cantidad de agentes de inteligencia rusos se encuentran en México.

Foto: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/Archivo

“Me gustaría señalar que la mayor parte de los miembros de GRU (Glavnoye Razvedyvatelnoye Upravlenie) en el mundo está en México en este momento. Esos son personal de inteligencia ruso. Y vigilan muy de cerca sus oportunidades de tener influencia en EEUU”, aseveró al comparecer ante el Senado de la Unión Americana, el pasado jueves 24 de marzo.

Al día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México “no es colonia de Rusia, ni de China , ni de Estados Unidos”.

“Es una declaración. Nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. México es un país libre, independiente, soberano... debe saberse cada vez más porque parece a veces que no se entiende lo suficiente, hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente y soberano. Que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos”, enfatizó en su conferencia matutina del viernes 25 de marzo.

Foto: AFP

López Obrador resaltó que no tiene información sobre la presunta presencia de espías rusos, pero enfatizó que México no permite que nadie cometa actividades ilícitas en suelo nacional.

Durante su conferencia matutina del miércoles 30 de marzo, López Obrador fue cuestionado de manera directa para conocer su opinión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, quien invadió Ucrania desde hace más de un mes, dejando hasta ahora, miles de muertos.

“Es un dirigente”, señaló el presidente López Obrador. “Yo no califico a nadie. No es la política de México insultar a nadie, a ningún gobierno (...) México es respetuoso de todos los gobiernos y no es colonia” atajó.

Pero la llegada de Kerry también ocurre en otro momento crucial: se da unos días antes de la discusión de la reforma eléctrica, tema en el que Estados Unidos ha mostrado de manera pública su preocupación.

La visita

Foto: REUTERS/Yves Herman/ Archivo

De acuerdo con una tarjeta informativa del departamento estadounidense, el funcionario visitará la Ciudad de México (CDMX) este jueves a fin de reunirse con Andrés Manuel López Obrador, funcionarios y empresarios estadounidenses que radican en el país.

La última vez que el presidente mexicano se reunió con Kerry fue el pasado 9 de febrero, cuando acordaron “elevar enormemente” el potencial de producción de energías limpias y formar un grupo interinstitucional de trabajo como el que integraron en materia de seguridad.

Aquella reunión tuvo otro precedente: ocurrió días después de que el embajador estadounidense en nuestro país, Ken Salazar, respaldó de manera abierta la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que el mandatario “tiene razón” en querer implementar cambios en el sector.

Foto: EFE/Ballesteros/Archivo

Las declaraciones del embajador norteamericano se dieron luego de que en enero, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, expresó las “preocupaciones” de Washington por el “potencial impacto negativo” de la reforma eléctrica.

La iniciativa, la cual se pretende debatir en la Cámara de Diputados en plena Semana Santa -luego de que se lleve a cabo la Revocación de Mandato que se realizará el domingo 10 de abril- pretender limitar al 46% la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado, con un 54%.

Pero además, también se pretende revisar los contratos previos con las empresas privadas, priorizar las plantas de la CFE sobre las de energías renovables que se encuentran en manos de particulares, así como eliminar los reguladores autónomos de energía, entre otros puntos.

Al ser cuestionado en torno a la visita de Kerry en este marco del análisis de la reforma eléctrica, Andrés Manuel López Obrador aseguró que será en una comida con el funcionario y empresarios estadounidenses, a quienes se les explicarán en qué consiste esta iniciativa del gobierno mexicano.

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO/ARCHIVO

“Vamos a recibir al ser Kerry el día de hoy y van a estar también empresarios del sector energético de EEUU y se va a tener un encuentro, se les va a informar sobre nuestro plan de generación de energías limpias, del propósito de fortalecer a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad; es decir a las empresas públicas. Y al mismo tiempo de definir qué minerales estratégicos van a estar manejados por empresas de la nación como el litio y que en el caso de la industria eléctrica, se está garantizando que la iniciativa pueda garantizar al sector privado nacional y extranjero en el 46% del mercado (y) el 54% quedará reservado al la Comisión Federal de Electricidad”, aseveró en su conferencia mañanera de este jueves.

El mandatario mexicano aseguró que John Kerry y el embajador Ken Salazar “han ayudado mucho” en el tema.

“Afortunadamente el señor Kerry y el embajador Ken Salazar y también empresarios (de EEUU) han ayudado mucho, están dispuestos a que se llegue a un acuerdo. a regularizar su situación (...)”, aseveró.

“Y claro que queremos inversión particular y extranjera, pero no de esa manera. Entonces yo espero que sea una muy buena reunión, porque vamos a buscar acuerdos, no estamos en una postura intransigente, queremos llevar buenas relaciones con el gobierno de EEUU, con los empresarios de Estados Unidos y con todos los empresarios”, enfatizó López Obrador.

Al ser cuestionado si se respetarán los contratos actuales, el mandatario mexicano aseguró que sí, siempre y cuando se apeguen a lo que señalan esos convenios.

