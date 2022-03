Reclamaron la ausencia de Lilly Téllez en Senado para comparecencia de Tren Maya: “Pretextos sobran”

Lilly Téllez se ha posicionado como una de las principales opositoras del gobierno de AMLO (Foto: Senadores PAN)

Durante la tarde de este miércoles, se votó en el Senado de la República la posibilidad de hacer que autoridades relacionadas con la construcción del Tren Maya en el estado de Quintana Roo, comparecieran ante los legisladores.

Tanto colectivos ambientalistas del estado como miembros de la oposición en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su proyecto autodenominado como Cuarta Transformación (4T), han mostrado su inconformidad y su rechazo hacia la construcción de la línea por el impacto ambiental en la zona.

De igual forma famosos mexicanos se posicionaron en contra del proyecto debido a la deforestación y tala masiva de árboles por el tramo 5 del megaproyecto de AMLO.

Por este motivo resultó indignante para muchas personas que al tener la oportunidad de llevar a los funcionarios al Senado para que rindieran cuentas con respecto al proyecto, no se haya logrado el objetivo debido a la falta de los votos necesarios.

Y esa falta de votos provino de la ausencia de algunos senadores miembros los partidos que integran la oposición. Entre ellos la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez.

Lista de los resultados de la votación (Foto: Twitter/letroblesrosa)

En redes sociales se viralizó la imagen en la que se ven los nombres de los legisladores que votaron a favor y en contra, la cual estuvo muy cerrada, ya que hubo 47 votos en contra y 44 a favor con dos abstenciones.

También están aquellos que no asistieron, como la panista, quien explicó posteriormente que la razón de su ausencia se debió a cuestiones de salud, pues argumentó que tiene 7 hernias en la columna vertebral: cuatro cervicales y tres lumbares.

Aunque esto no bastó para calmar las inquietudes, ya que usuarios de la red social criticaron que la llamada “oposición” faltara ante eventos importantes. “Después que no vengan con su falso discurso de que son oposición y aman a México y lo defienden”, fue uno de los tantos comentarios.

Por lo que respondió con otra publicación a través de su cuenta oficial de Twitter donde alegó que aunque hubiera emitido su voto, no habría posibilidad de detener la destrucción de la selva.

“La selva NO se va a destruir por falta de mi voto. Ya van los militares a Yucatán, contra todo. Lo de hoy fue para que se considere urgente un EXHORTO a Fonatur para que haga una consulta a pueblos indígenas. Aunque se hubiera ganado la votación, no se podía detener a AMLO”, justificó la ex morenista en sus redes sociales.

El nuevo trazo del Tren Maya también afecta a ríos subterráneos y cenotes (foto: @unemexico_)

Asimismo aseveró que el acuerdo no basta ante las órdenes de AMLO, ya que ser requeriría de algo más, “De la misma forma en que se requiere más que un punto de acuerdo contra el desabasto de medicinas y para disminuir la violencia que deja pasar el gobierno”.

Por último, la senadora se comprometió a que tan pronto regrese al Senado “establezcamos desde la bancada de Acción Nacional los instrumentos jurídicos para llamar a cuentas a los responsables del Tren Maya y hacer lo que esté en nuestras facultades para salvar a la selva”, concluyó Téllez.

A esto le respondieron que era un comentario demasiado conformista al asegurar que no podía hacer la diferencia o que “pretextos sobran”. Igualmente hicieron referencia a sus aspiraciones presidenciales: “Otra de estas y la oportunidad de la candidatura presidencial se va”.

El punto de acuerdo fue solicitado por el PAN para que se citara a rendir cuentas al titular de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May; la de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Blanca Alicia Mendoza; y a la de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores.

Entre los otros senadores que no estuvieron presentes figuran la panista Josefina Vázquez Mota; los priistas Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes y Miguel Ángel Osorio Chong; así como el perredista Miguel Ángel Mancera.

