Felipe Calderón recordó la elección de 2006: “No hubo fraude”

Felipe Calderón y AMLO fueron rivales en las elecciones de 2006 (Foto: Cuartoscuro/Reuters)

Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México (2006-2012), recordó la elección que lo llevó a la titularidad de Ejecutivo Federal y aseveró que no existió ningún tipo de anomalía electoral a su favor.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el exmandatario agradeció el análisis que realizó Arturo Erdély, académico de la UNAM, quien aseguró que no existen pruebas de que haya existido el fraude electoral que algunos sectores sociales han clamado desde aquella fecha, especialmente los grupos cercanos al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Asimismo, el político michoacano reconoció que, desde su perspectiva, aquel 2 de julio de 2006 el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) cometió un solo error y fue no dar a conocer el conteo rápido con el que cree que no hubiera existido tal rumor que sigue persistiendo.

“No tengo el gusto de conocer al Dr. @ArturoErdely, supe de él por su trabajando revelando datos ocultos en pandemia, pero le agradezco el análisis, con rigor científico, del ‘empate técnico’: NO hubo fraude en 2006, el error: no publicar el conteo rápido que me daba la victoria”, redactó este martes 29 de marzo.

Felipe Calderón aseguró que no existió fraude en las elecciones presidenciales del 2006 (Foto: Twitter/@FelipeCalderon)

Y es que las palabras de Calderón Hinojosa fueron en respuesta al hilo que generó el académico Erdély, en donde estableció que el conteo rápido del 2006 daba una probabilidad del 99.9% de triunfo al michoacano sobre su rival más cercano, AMLO.

Asimismo, puntualizó que el IFE decidió no publicar dicho estudio debido a que dictaminó un “empate técnico”, el cual, desde su perspectiva, no existió porque se estableció por criterios erróneos a la realidad.

“El error del IFE en 2006 fue la decisión de no dar a conocer el resultado del conteo rápido bajo un criterio técnico equivocado de ‘empate técnico’ que de técnico nada tiene”

Finalmente, Arturo Erdély indicó que en el año 2019 él retomó dicho conteo para, después de un análisis, determinar que más que un fraude, se trató de un decisión equivocada por parte de los asesores técnicos del IFE.

Después de las elecciones de 2006, simpatizantes de AMLO argumentaron que existió "fraude electoral", motivo por el cual Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República (Foto: Adriana Álvarez/Cuartoscuro.com)

El tema de la elección del 2006 se volvió a avivar debido a que se cuestionó el papel que tendrá el conteo rápido durante la consulta de Revocación de Mandato que se realizará el próximo 10 de abril.

Y es que conviene recordar que el pasado 23 de febrero el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que, pese a la reducción de presupuesto que recibió para 2022, el ejercicio de democracia participativa al que se someterá López Obrador sí contará con este recurso para conocer los resultados preliminares.

“Este conteo no tendrá costo alguno ya que será asumido por el mismo comité que está a cargo de los procesos del 5 de junio ante la falta de recursos y presiones de gasto que vive el instituto para la organización del ejercicio de participación directa”, indicó la consejera Carla Humphrey.

La Revocación de Mandato contará con conteo rápido (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, no es el único escándalo que ha enfrentado el ejercicio democrático, puesto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el “decretazo” sobre propaganda gubernamental es inaplicable para la Revocación de Mandato.

Las y los magistrados concluyeron que el decreto de interpretación auténtica es inaplicable para los casos de una revocación de mandato, pues más bien se estableció una excepción a la prohibición de la misma, lo que resulta violatorio a lo que indica la Constitución.

Además, confirmó que continúan en pie las medidas cautelares que estableció la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral en contra de Morena y otros actores políticos para eliminar de sus redes sociales las publicaciones de apoyo a AMLO.

SEGUIR LEYENDO: