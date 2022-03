Ricardo Anaya llamó a no participar en la Revocación de Mandato: “Un fraude que no debemos avalar”

Ricardo Anaya planteó cinco razones para no votar en el ejercicio democrático del próximo 10 de abril

En el marco de la realización de la Revocación de Mandato del próximo 10 de abril, Ricardo Anaya Cortés, ex candidato a presidencia, exhortó a la ciudadanía a no participar en el ejercicio y hacerle “el vacío” a AMLO, tal cual ocurrió en 1976 con el ex presidente, José López Portillo.

“Estoy convencido de que lo mejor es no votar y hacer lo mismito que se hizo con el otro López”.

De esa manera, el militante de Acción Nacional (PAN) enlistó cinco razones para sustentar su postura, siendo la primera su descalificación por ser “un fraude cantado”.

Esto, en razón de varias controversias que han creado polémica alrededor del ejercicio, tales como, enlistó: La negativa del Federal de otorgar más recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para su realización; el cambio de la pregunta “para favorecer a López Obrador”; las presuntas amenazas a beneficiarios de programas sociales, entre otras.

(Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

En el segundo punto, Anaya acusó que dicho “fraude” replica las prácticas de Gobiernos en los cuales la administración de la autodenominada, Cuarta Transformación (4T) se inspira: “Misma trampa, mismas palabras”.

“Es un truco muy viejo. Es una de las trampas favoritas de los autoritario (...) El mismito teatro de la revocación de mandato lo hicieron en Venezuela y en Bolivia”, expresó el blanquiazul, seguido de una comparación entre los discursos de López Obrador con Hugo Chávez y Evo Morales, ex mandatarios venezolano y boliviano respectivamente.

Bajo ese sentido, la tercera razón refiere al riesgo que conlleva la Revocación, pues, según Ricardo, ésta podría convertirse en la antesala para que López Obrador extienda su Gobierno más allá de lo seis años establecidos por la constitución.

“Quesque porque el pueblo quiere que ‘siga AMLO’. O sea de eso están ya tapizando todo el país.“, arremetió en referencia a los espectaculares que el INE ordenó retirar por promover la consulta.

(Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

Para el cuarto argumento, el blanquiazul evocó las cuatro elecciones en las que AMLO “no aceptó su derrota”, insinuando que dicha negativa volvería a presentarse en caso que la mayoría de los sufragios indicaran su salida de la Presidencia.

De ahí que el punto final plantea que, en el supuesto de que López Obrador aceptara el hipotético resultado, al final del día, comentó, lo reemplazaría como interino algún militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) seleccionado por la Cámara de Diputados - cuya mayoría es del propio partido guinda.

Aunado a ello - más no como parte de la lista - Anaya refrendó la postura del partido en el que militar de señalar al ejercicio de Revocación de Mandato por el alto costo que conlleva su realización: “Salir a votar es validar ese tiradero de dinero”, destacó.

“Por todo lo anterior, estoy convencido de que lo mejor es no votar el 10 de abril. Es una forma legítima de participación: mostrar nuestro rechazo no acudiendo (...) Hacerle el vacío a López (...) Es un fraude que no debemos avalar con nuestra presencia”.

Según el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se estima una lista nominal de 92 millones 823 mil 216 ciudadanos y ciudadanas, incluyendo a los 17 mil 792 registros de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, para la consulta del próximo 10 de abril.

Cabe señalar que el proceso solo será vinculante si el 40% de electores expide su voto en las urnas. Es decir, se necesitará la participación de 37 millones 129 mil 286 electores para determinar si el tabasqueños seguirá ejerciendo la titularidad del Ejecutivo federal o se le revocará.

