Ricardo Anaya contra AMLO tras ataques a periodistas: “Ya basta de abrazar delincuentes”

Este lunes Ricardo Anaya volvió a publicar un video contra AMLO (Video: Twitter/@RicardoAnayaC)

Ricardo Anaya Cortés, excandidato a la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional (PAN), volvió a publicar un video para arremeter contra el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la disputa de éste con el comunicador Carlos Loret de Mola.

Por medio de su ya semanal grabación que comparte en redes sociales, el exdirigente nacional del blanquiazul indicó que el tabasqueño se ha dedicado a perseguir opositores, entre los que se encuentra él; mientras que lo acusó de dejar libre a delincuentes, haciendo alusión a la liberación Ovidio Guzmán, hijo del Joaquín el Chapo Guzmán, en 2019.

Asimismo, Anaya Cortés también acusó que “no fue casualidad” que presuntamente grupos del crimen organizado operaron a favor de Morena en algunas entidades federativas en los comicios de 2021, pues, dijo, “existe un contubernio entre la delincuencia y las autoridades”, por lo que pidió unión en la ciudadanía para enfrentar al presidente López Obrador.

“Tenemos un presidente que cuando atrapan a un delincuente dice ‘suéltenlo’, pero cuando un reportero revela algo que no le gusta dice ‘acábenlo’. Luego nos preguntamos por qué los criminales operaron a favor de Morena. ¡Ya basta de abrazar delincuentes y atacar opositores!”

Ricardo Anaya culpó al gobierno del aumento del precio del limón (Foto: Twitter/@RicardoAnayaC)

Asimismo, indicó que el aumento “desproporcionado” en el precio del limón es un ejemplo de cómo ha impulsado el gobierno de México la inseguridad y la violencia en diferentes partes del país, pues acusó a la administración morenista de no actuar frente al problema.

“Los ejemplos son el aguacate y el limón. Todos sabemos lo que está pasando en Michoacán, con los narcos imponiendo su ley. Los criminales provocaron que se suspendiera la semana pasada el envío de aguacate a Estados Unidos; ellos deciden quién puede sembrar y quién no, quién puede sacar un camión y quién no. Y por cada cosa hay que pagarles a ellos, que operan ahí con total impunidad”, expresó el panista.

Por último, el político queretano aseguró que tampoco hay protección a los periodistas, ya que indicó que el gobierno federal ha permitido que aumente la “violencia imparable”, la cual ya cobró la vida de seis periodistas en los dos primeros meses del 2022.

El político fue cuestionado por no presentarse a su audiencia en el Reclusorio Norte (Foto: Twitter/@RicardoAnayaC)

Pese a su mensaje contra el jefe del Ejecutivo Federal, internautas recordaron a Ricardo Anaya que no se presentó a su audiencia el pasado 14 de febrero: “Sin autoridad moral. Cumple con la ley para que puedas sugerir que alguien más lo haga”, “Entonces ¿por qué tienes miedo? Cuando te atrapen, AMLO va a decir ‘suéltenlo’”.

Y es que conviene recordar que el juez federal, Marco Antonio Fuentes Tapia, declaró injustificada la ausencia de Ricardo Anaya y autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR) a proceder en la manera en que considere necesaria, a modo de que el panista se presente físicamente a la audiencia inicial.

A pesar de que la defensa de Anaya solicitó una prórroga para justificar la ausencia del imputado, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio la rechazó, justificando que se trataba de una conducta que se ha repetido en varias ocasiones y porque encontraba sin fundamentos la petición de la defensa.

Ante ello, la FGR apuntó ante el juez que, desde julio de 2021, Ricardo Anaya aún no ha regresado al país. En ese sentido, el juez Fuentes Tapia explicó que, si la persona que será imputada no está presente, entonces no es posible realizar la audiencia inicial, por lo que esta queda derogada mientras la Fiscalía determina lo procedente. Entre los recursos que podría hacer uso la FGR está solicitar una orden de aprehensión.

