Intereses creados en el deporte, una triste realidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado de manifiesto que al recibir el gobierno en el año 2018 y dar inicio a esta cuarta transformación, las estructuras e instituciones del país estaban plagadas de grupos de interés creados, tanto en el sector energético, en el sector de las comunicaciones, y hasta en el periodismo, estos grupos de interés creado le habían arrebatado al pueblo su autonomía.

El ámbito deportivo no es lejano al dominio de grupos de interés que durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, grupos empresariales se apoderaron del deporte en México.

Desde la llegada de la actual administración se ha generado una campaña de desprestigio en contra de la ex-atleta Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE. Lo que se esconde detrás de los ataques en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, son esos grupos de intereses creados que vieron afectados sus negocios con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2018.

La Federación Mexicana de Natación (FMN) es la responsable del mayor número de medallas que se han obtenido en Juegos Olímpicos en toda la historia deportiva de México (Foto: Instagram@femexnatacion)

A finales de 2019 recibí en el Senado de la República a diversos atletas de las disciplinas acuáticas de México y a la Federación Mexicana de Natación (FMN), una federación que nos enorgullece y la cual es la responsable del mayor número de medallas que se han obtenido en Juegos Olímpicos en toda la historia deportiva de México. Desde aquel momento, me quedó claro que grupos de interés privado, encabezados por empresarios que se hicieron multimillonarios por su paso en las instituciones deportivas del país, así como empresas dedicadas a la natación, estaban torpedeando a la FMN y a sus atletas, para apoderarse nuevamente de la FMN, y de esta manera hacer crecer más sus negocios.

Tras una pregunta la semana pasada al presidente de la República, sobre la FMN, éste afirmó que había mantenido una reunión con la titular de CONADE, para poder separar dónde había corrupción y dónde no la había, pero lo principal que dijo el presidente, es que NO se deben de inventar delitos, ni fabricar delitos sólo por los intereses que hay. Posteriormente, la titular de la CONADE Ana Gabriela Guevara, hizo referencia a lo dicho por nuestro presidente, de no hacer juicios al aire y sobre una situación sui generis, donde en el caso de la Federación de Atletismo el presidente de ésta, ya ha sido juzgado y culpado por un tema fiscal comprobatorio de recursos que recibió de la CONADE, y en el caso del presidente de la FMN, que éste no ha sido juzgado y que han hecho mediáticamente un zafarrancho.

Las instituciones de procuración de justicia no pueden permitir persecuciones en contra de nadie, por la simple coerción de particulares. Deben de ser leales al ejercicio de sus facultades constitucionales.

La CONADE y la FMN son golpeados por grupos de interés creados (Foto: Especial)

Sería importante que el presidente de la FMN, Kiril Todorov presente las pruebas, para que se conozcan por la opinión pública. Las autoridades ministeriales deben de dejar de sentirse presionadas por personas que siguen pensando que el tráfico de influencias, extorsiones e incriminaciones dolosas en el México de hoy son prácticas que deben erradicarse e investigarse para exhibirse dónde está la verdadera corrupción. El debido proceso, la presunción de inocencia y esclarecimiento de hechos que se le deben al país. Igualdad y lealtad procesal deben privar entre las partes y la imparcialidad en las autoridades.

Así como los golpeteos en contra de la cuarta transformación, la CONADE y la FMN son golpeados por grupos de interés creados y mediante supuestos periodistas y reporteros pagados, se ha generado toda una campaña de desprestigio con el único fin de apoderarse de la natación en México, así como proteger toda la corrupción que imperó en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón en todo lo relativo con el deporte. Nuevamente pido a las autoridades competentes, así como a la Auditoría Superior de la Federación, el estado que guarda el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), mismo que costó alrededor de 100 millones de dólares, y que presentó grandes fallas desde el momento de su entrega por el presidente Vicente Fox. Debe revisarse el tema a fondo, así como auditar a las autoridades responsables, sobre los daños y el hundimiento que presenta la alberca principal de dicho centro deportivo, así como los puntos de acuerdo presentados desde el año 2007 en la Cámara de Diputados, sobre la corrupción en la construcción y equipamiento del CNAR. Cada día la seguridad de nuestros mejores atletas está comprometida por las fallas técnicas y la resistencia de la estructura que ya se encuentra comprometida. Una instalación cuyo costo superó al de un centro deportivo del primer mundo, pero que, por la corrupción, acabó siendo un monumento a la impunidad, con aguas insalubres brotando del subsuelo debajo de la alberca de 50 metros.

La corrupción en México ha permeado a las instituciones deportivas dejándolas en manos de los mismos empresarios. (Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)

La lucha por apoderarse del deporte, de las instituciones deportivas y principalmente del presupuesto del deporte no es nada nuevo, simplemente al revisar una serie de abusos que se cometieron cuando menos desde el año 2000 a la fecha, siempre aparecen los nombres de los mismos empresarios, que por arte de magia pasaron de ser simples instructores a magnates de negocios deportivos en México. La licitud de los bienes con que han crecido su imperio está entredicho y debe ser investigada. Dice el dicho: “De la boca del ladrón, todos lo son.”

La cuarta transformación no ha sido ajena a los embates de estos grupos empresariales, sin embargo, hay una garantía de que en esta ocasión habrá justicia.

Mi solidaridad y apoyo siempre para Ana Gabriela Guevara, que como deportista y como funcionaria ha puesto muy en alto el nombre de México. Aplaudo también su oportuna defensa de la autonomía y soberanía de las instituciones mexicanas frente a la injerencia de la FINA, que tristemente, fue incitada y pactada por el mismo empresario que tanto daño le ha hecho al deporte de nuestro país. Empresario que nombró y dirige al comité estabilizador designado, carente de legalidad en nuestro país y que juega a la cara de proteger a los atletas pero arriesga en realidad sus intereses deportivos, comprometiendo toda una vida de esfuerzo y sacrificios de nuestros atletas por intereses empresariales.

Que sepan estos grupos de empresarios rapaces, que estamos aquí al lado de nuestro presidente Andrés Manuel López obrador, para llevar a cabo una transformación donde sus intereses y negocios ya no caben.

*Senador de la República por el Estado de Zacatecas, en representación del partido Morena

