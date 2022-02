Ana Guevara aclaró recortes en la Conade: “no puedo dar becas a contentillo”

Ana Guevara buscó aclarar el motivo de los recortes a las becas recibidas por atletas de alto rendimiento (Foto: Daniel Augusto/cuartoscuro.com)

La administración de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ha sido una de las más criticadas en los últimos años. Y es que además de las acciones encaminadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades financieras, durante la gestión de la exmedallista olímpica también ha habido recortes en las becas a deportistas de alto rendimiento. Al respecto, la titular del organismo buscó aclarar sus acciones con el periodista Antonio de Valdés.

“A mí la autoridad federal me vigila para verificar que el recurso termine donde debe terminar y no puedo estar dando becas a contentillo. Ya no se pueden dar becas a los amigos, padrinos, madrinas, compadres. Ya no se puede. Entonces ha sido difícil”, fueron las palabras que declaró en el canal de YouTube de Toño de Valdés cuando fue cuestionada por los recortes.

Y es que en septiembre de 2021, algunos meses después de la participación de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, se llevó a cabo la más reciente modificación a los estímulos otorgados a atletas de alto rendimiento. La decisión generó polémica pues luego de que muchos deportistas de alto rendimiento recibieran hasta MXN 30 mil de forma mensual, padecieron una súbita reducción de hasta el 65 por ciento.

El monto de la beca de Donovan Carrillo, quien recibe MXN 30 mil mensuales, será definido hasta el término de su participación en el Campeonato Mundial de Patinaje 2022 a realizarse en marzo (Foto: Twitter/@CONADE)

De acuerdo con información del medio Animal Político, diversos atletas recibieron un oficio en el cual se les notificó la disminución en el dinero que reciben mes con mes por no haber cumplido con los requerimientos y objetivos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, de acuerdo con algunos de los afectados, la única condición impuesta por la Conade fue la clasificación a la máxima justa deportiva sin importar el resultado obtenido.

“En dicho análisis se ha encontrado que su resultado no cumple con los criterios que se encuentran plasmados en las Tablas Técnicas que contienen los criterios para otorgar los apoyos ordinarios a deportistas, documento que forma parte de las Reglas de Operación del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. Derivado de lo anterior se realizará a partir del 1 de septiembre del presente año un ajuste en el monto del apoyo económico”, se lee en el documento rescatado por el medio.

Meses después, la institución dio a conocer los nuevos montos y reglas de operación bajo los que se regirá la entrega de apoyos económicos para atletas de alto rendimiento. De acuerdo con el texto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de enero de 2021, el monto máximo al que aspiran las y los deportistas es de MXN 75 mil, aunque dicha condición aplica solamente para medallistas olímpicos propuestos por la Dirección General de la Conade.

Con los nuevos lineamientos de la Conade, únicamente quienes accedan al podio olímpico podrán ganar desde MXN 50 mil hasta MXN 55 mil (Foto: Marko Djurica/REUTERS)

En tanto, el apoyo económico únicamente se entregará a los atletas que finalicen entre los 16 mejores lugares de campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos. En el primer de los casos el monto va de los MXN 7 mil hasta los MXN 49 mil. Para la los JJOO el rango aumenta desde los MXN 9 mil hasta los MXN 55 mil.

La justificación de Guevara recayó en la exigencia a los atletas para la obtención de mejores resultados en sus competencias. “Queremos que las becas generen más competencia, que sea más aspiracional, pero que los que entran a competencia no sean los mejores de México, sino que puedan competir contra los mejores del mundo. La comodidad nunca te va a generar resultados ni aspiración”, aseguró a Toño de Valdés

Sin embargo, los protagonistas de los logros han denunciado históricamente diversas carencias en instalaciones, equipamiento y hasta viáticos para competir fuera del país. Mientras tanto, la ASF dio cuenta de tres auditorías para aclarar irregularidades en MXN 377 millones 85 mil 397 del presupuesto que recibió la Conade en 2020.

