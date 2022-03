Fernández Noroña defendió Grupo de Amistad México-Rusia: “Te dejas llevar por la propaganda”

El diputado Gerardo Fernández Noroña criticó al ex legislador Arturo Escobar y Vega por su ignorancia ante la situación (Foto: Cámara de Diputados)

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT) defendió al Grupo de Amistad México-Rusia del ex legislador Arturo Escobar y Vega, quien aseguró que se trata de un acto “Absolutamente imprudente”.

Por medio de su cuenta de Twitter, el ex integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuestionó a las bancadas que se organizaron para unirse y establecer un vínculo con el país comandado por Vladimir Putin, quien decidió invadir Ucrania hace poco más de un mes.

“No alcanzo a entender la decisión de algunos Diputados Federales, de acudir a la constitución del grupo de amistad con Rusia en esta coyuntura. Absolutamente imprudente!!”, escribió Escobar.

Este mensaje fue respondió por Fernández Noroña en esta misma red social. El petista aseguró que se “dejó llevar” por la “apabullante” propaganda generada en contra del país europeo, el cual, indicó “tiene amigos ciertamente”.

Ambos protagonizaron una discusión en redes sociales (Foto: Twitter)

Inmediatamente después, Arturo Escobar reviró al polémico legislador y mencionó que este Grupo “no es de amigos”, pues se trata de un pueblo “acribillado”, por lo cual se esperaría que lo repudien en lugar de vincularse con él.

“No Gerardo, esto no es de amigos, es de solidaridad con un pueblo que está siendo acribillado por otra nación. Si Mexico, estuviera viviendo lo q hoy sufre Ucrania, esperaría que todas las naciones del mundo, repudiaran los hechos. Así!!”, escribió.

Fernández Noroña señaló que la invasión de Rusia a Ucrania también ha sido rechazada por otros países, incluido México, aunque esta postura no prohíbe a los gobiernos instalar grupos de amistad, como el creado por la Cámara de Diputados.

Asimismo, se dijo extrañado por la inexperiencia de Escobar en este tipo de temas, a pesar de haber sido legislador, ya que cualquier grupo puede ser instalado mientras no se hayan roto relaciones diplomáticas anteriormente.

“El rechazo existe. Los grupos de amistad también. Me extraña que habiendo sido legislador tanto tiempo desconozcas que no hay ningún criterio para no instalar un grupo de amistad mientras no se haya roto relaciones diplomáticas con ese país”, recordó.

El Grupo de Amistad busca genera vínculos con Rusia para promover “un acuerdo diplomático y una salida pacífica en donde las partes bajen las armas” (Foto: Twitter)

Finalmente, cuestionó al ex diputado del Verde Ecologista sobre su postura contra las invasiones realizadas por Estados Unidos. “Por otra parte, nunca te he visto en esa postura tan firme frente a las invasiones de Estados Unidos a decenas de países del mundo. Abrazote”, finalizó Fernández Noroña.

El pasado miércoles 23, las bancadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del PT y Partido Revolucionario Institucional (PRI) instalaron este mecanismo de diplomacia parlamentaria con el propósito de establecer un vínculo pacífico y de diálogo mutuo en el que se promueva “un acuerdo diplomático y una salida pacífica en donde las partes bajen las armas”.

“Estamos aquí con el interés de instalar este grupo en tiempos difíciles, de mucha polémica, pero queremos insistir que este es precisamente un Grupo de Amistad, y no con el interés de hacer conflictos”, dijo Alberto Anaya (PT), presidente del Grupo de Amistad México-Rusia.

Por su cuenta, Víktor Koronelli, embajador de Rusia en México, agradeció la invitación a la reunión de instalación del Grupo de Amistad, y expresó que la relación bilateral con México tiene un carácter estratégico que se basa en el respeto mutuo de intereses.

Desde su instauración, varias han sido las críticas por parte de analistas, periodistas y políticos, incluso de los propios partidos que lo generaron, que no están de acuerdo con este grupo, pues han asegurado que muestra insensibilidad ante la situación en Ucrania.

SEGUIR LEYENDO