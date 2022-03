Reabrirán tramo del Cañón del Sumidero afectado por deslave

Gobierno de México - Youtube

La mañana de jueves 24 de marzo, en el marco del informe semanal del Gabinete de Seguridad perteneciente a la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la titular de la dependencia, Laura Velázquez Alzúa, dio a conocer los pormenores del deslave que sufrió el gran Cañón del Sumidero el pasado martes 22 de marzo en el Pueblo Mágico de Chiapa de Corzo, Chiapas.

La secretaria aseguró que tras una inspección, no se determinaron riesgos, por lo que se reabrirá la zona.

A las 02:57:28 horas de este martes, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de magnitud 3.8 y con una profundidad de 126 kilómetros, ubicado a 167 kilómetros del Cañón del Sumidero.

Fue hasta las 12 horas con 20 minutos que se reportó el desprendimiento de una pared de roca en el lugar, por lo que, con el apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Secretaría de Marina (SEMAR), se llevó a cabo el cierre de la navegación turística en el sitio. No se registraron heridos ni lesionados.

El terreno afectado incluye 15 kilómetros cúbicos de roca, lo equivalente a dos camiones de carga.

Tras el informe de daños y riesgos se determinó que ya puede abrirse la navegación turística (Foto: Captura de pantalla / Gobierno de México)

Laura Velázquez, informó que la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) realizó un recorrido en el punto más cercano al desprendimiento, a través del cual no se halló ningún riesgo de inestabilidad u obstáculo en el cause para la navegación; de igual manera Protección Civil del Estado realizó un sobrevuelo en el área donde determinó que no hubo pérdidas materiales.

El día de ayer, 23 de marzo, tras una reunión y evaluación por parte de un grupo interinstitucional, aseveró la encargada de Protección Civil, se llegó a la conclusión de que no existe riesgo de seguridad, y que se reabrirá el paso a embarcaciones de turistas de forma parcial, mediante la señalización de la zona y recomendaciones preventivas y de reducción de riesgo.

No obstante, se restringirá el paso de lanchas en la zona del río Grijalva en una franja de 200 metros aguas arriba y 200 metros aguas abajo donde ocurrió el incidente, esto para garantizar la seguridad de los turistas y trabajadores.

El día de los hechos, el martes 22 de marzo a las 14:46 horas el Instituto de Protección Civil del Estado de Chiapas, informó en sus redes sociales lo ocurrido después de un sismo de 4.5 grados con epicentro en el municipio de Pijijiapan, en la misma entidad.

Protección Civil de Chiapas informó sobre los hecho a través de redes sociales (Foto: Twitter/@pcivilchiapas)

“Derivado de un desprendimiento de rocas que se suscitó hace algunos momentos en una de las paredes del Parque Nacional Cañón del Sumidero, la Secretaría de Protección Civil en coordinación con la Coordinación Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP-Dirección Frontera Sur) y capitanía del puerto, optó por cerrar de manera preventiva la navegación. Afortunadamente no se reportan personas lesionadas ni daños materiales”

Se lee en la publicación de Twitter.

En redes sociales se comenzaron a difundir videos captados por lancheros y prestadores de servicios turísticos, en los cuales se aprecia el momento exacto del derrumbe y de cómo se edificaba la columna de humo.

Esta no es la primera vez que sucede algo similar en el área. En enero de 2020, se registró un desprendimiento parecido también en este coloso natural. Entonces también se suspendió la navegación turística y no hubo víctimas. Según Protección Civil, entre los años 2014 y 2015 también se registraron deslaves a causa de sismos.

SEGUIR LEYENDO: