Morena en CDMX exigió al INE frenar “hostigamiento” a Claudia Sheinbaum

Tomás Pliego Calvo, presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la capital del país, exigió al Instituto Electoral Nacional (INE) “frenar el hostigamiento”, en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, debido a los diversos enfrentamientos que ha tenido con el órgano debido a la consulta de Revocación de Mandato.

El líder del partido guinda en CDMX acusó al órgano electoral de limitar la de expresión de la mandataria capitalina, debido a que, según sus declaraciones, “hay una contradicción en lo que ordena” por el los cambios en la definición del Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental, con los cuales habilitó a funcionarios públicos a hablar sobre la consulta popular impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“El INE apuesta por boicotear el proceso de Revocación de Mandato. Hay que recordar que fue gracias a la presión de la sociedad civil y del presidente Andrés Manuel López Obrador que se llevará a cabo el referéndum, porque ellos no querían”, mencionó Pliego Calvo.

Asimismo, indicó que el actuar del INE y del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) no es imparcial, ya que buscan que el ejercicio democrático “fracase”. No obstante, Tomás Pliego añadió que en ocasiones pasadas señalaron al Partido Acción Nacional (PAN) de atentar en contra del Jefe del Ejecutivo con sus spots “López Obrador es un peligro para México” en las elecciones presidenciables de 2006, ante ello, según sus declaraciones, “decidieron callar”.

“El INE y el IECM no difunden, no informan, no convoca y tampoco permiten que nadie lo haga, pues están empeñados en que sea un fracaso el referendum. El INE es muy descarado”, declaró el presidente del partido guinda en CDMX.

Recientemente, la Jefa de Gobierno que el INE le volvió a exigir eliminar publicaciones de sus redes sociales, como parte de las medidas cautelares en su contra por realizar propaganda gubernamental durante la época de veda electoral por la Revocación de Mandato.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la mandataria capitalina comentó que acatará las medidas que le fueron impuestas; sin embargo, puntualizó que volverá a impugnar el dictamen al que consideró “parcial y excesivo”.

“Hoy recibí un nuevo oficio del @INEMexico obligando a eliminar publicaciones en redes sociales que a su parecer son propaganda. Procedo a bajar de redes pero vamos a impugnar ya que consideramos que es parcial y excesivo. Una vez más”, redactó Sheinbaum en redes sociales el martes 22 de marzo. Acompañada de sus declaraciones compartió una copia del oficio que le mandó el órgano electoral, en la cual se pudo leer que se le acusa de haber incumplido las medidas cautelares antes dictadas.

Cabe mencionar que el pasado 18 de marzo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aplicó nuevas medidas cautelares por violaciones en los parámetros de propaganda gubernamental y promoción indebida de la Revocación de Mandato.

Durante la sesión en línea, los consejeros electoral explicaron que, pese al “decretazo”, ni la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no resuelven si las nuevas medidas aplicarán en el presente proceso electoral, por lo que el instituto sigue actuando conforme a la actual legislación.

La Jefa de Gobierno no fue la única que recibió una media cautelar, pues la Comisión del INE ordenó a López Obrador retirar la conferencia de prensa dada desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y todo material que difunda la apertura y funcionamiento de este.

