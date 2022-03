Doctores pidieron trasladar al “Bronco” a un hospital para recibir atención médica

El pasado 15 de marzo se detuvo a el exgobernador de Nuevo León por presunto desvío de recursos público durante su campaña como candidato a la presidencia en 2018 (Foto: TW/marychuyglez)

Un grupo de doctores adscritos a la Secretaría de Salud del estado de Nuevo León solicitaron trasladar a Jaime Rodríguez Calderón al Hospital Metropolitano para que reciba atención médica, luego de realizarle unos estudios en los que detectaron que El Bronco padece de diverticulitis grado I.

Los médicos Juan Leonel Arizola (traumatólogo), José Espinoza (cirujano proctólogo), Alexandro Ulises Calderón (coordinador de Especialidades) y Jesús Ángel González (seguridad) acudieron el martes 22 de marzo al Penal de Apodaca número 2, donde se encuentra preso el exgobernador de Nuevo León, para realizarle una evaluación médica.

De acuerdo con Telediario, los médicos recomendaron que Rodríguez Calderón sea sometido a una “resonancia magnética lumbar” y una “tomografía axial computarizada de abdomen” en las próximas 48 horas, con el fin de determinar el grado del posible daño, por lo que el doctor Ulises Calderón solicitó trasladarlo al Hospital Metropolitano, ya que en ese nosocomio cuentan con el equipo necesario para los análisis.

Sin embargo, según el dictamen médico, El Bronco no corre riesgo y el equipo de doctores no estimó que la realización de dicho estudio fuera “urgente”, además de que existe la posibilidad de que la defensa de Rodríguez Calderón argumente que su salud corre riesgo para solicitar arraigo domiciliario. Por el momento, no se tiene una fecha estimada para su posible traslado.

En 2018, Rodríguez Calderón recibió una denuncia por parte del actual gobernador de Nuevo León, Samuel García (Foto: Cuartoscuro)

El pasado martes 15 de marzo, la Fiscalía de Nuevo León llevó a cabo la detención de Rodríguez Calderón en el municipio de General Terán por el presunto desvío de recursos públicos durante su campaña como candidato presidencial en las elecciones de 2018.

Luego de su captura, en la que también participó la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, El Bronco fue trasladado al Penal número 2 del municipio de Apodaca. Cabe recordar que el político de 64 años recibió una denuncia penal en 2018 por parte del actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien lo acusó de usar recursos públicos para la recolección de firmas que acreditaron su candidatura presidencial.

Momentos después de su detención, Samuel García comentó que, luego de cuatro años y cuatro meses, “al fin lo logramos”. Además, agregó que “quien la hizo la paga” y advirtió que su gobierno se encargará de mandar a la cárcel a aquellos que robaron o desviaron recursos públicos.

Ese caso fue conocido como las “Broncofirmas”, luego de que en mayo de 2018 el Instituto Nacional Electoral (INE) detectara un esquema de financiamiento ilegal en el que Rodríguez Calderón habría utilizado cerca de 12 millones 800 mil pesos para obtener las firmas necesarias para su aprobación como candidato independiente a la presidencia de la República. Por lo anterior, el INE aprobó una multa de 739 mil pesos contra El Bronco.

La Fiscalía notificó los bienes que fueron resguardaron tras un cateo en el domicilio del "Bronco" (Foto: Especial)

Luego de su captura, el sábado 19 de marzo, la Fiscalía de Nuevo León decomisó 2 millones de pesos, así como armas de fuego y dos cajas fuertes que eran propiedad del exgobernador de dicha entidad. Lo anterior como parte de las órdenes de cateo que se solicitaron a un Juez de Control.

Posteriormente, el lunes 21 de marzo la Fiscalía estatal informó que se revisaron las dos cajas fuertes que fueron decomisadas el 19 de marzo. Una estaba vacía y en la otra había cuatro mil 500 pesos.

Al día siguiente, una jueza del Segundo Distrito en Materia Penal de Monterrey admitió a trámite un amparo por presunta “privación ilegal de la libertad”, por lo que la defensa de Rodríguez Calderón tendrá tres días para ratificarlo. Asimismo, el próximo martes 29 de marzo se llevará a cabo la audiencia incidental en la que se dará a conocer si se concede la suspensión definitiva.

