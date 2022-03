Tigre abatido en Querétaro tiene características diferentes al de Apaseo el Grande: descartaron que se trate del mismo felino

La Unidad Estatal de Protección Civil informó que podría tratarse del tigre que inicialmente era buscado en el municipio de Apaseo el Grande

La madrugada de este domingo 20 de marzo, la Dirección Municipal de Seguridad Pública y Protección Civil estatal y municipal de Querétaro abatió a tiros a un tigre blanco en el municipio de Huimilpan, en la comunidad de la Peña.

La Unidad Estatal de Protección Civil informó que podía tratarse del mismo tigre que desde hace un mes era buscado en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, y que en los últimos días habría causado ataques a ganado. Sin embargo, la Asociación Conexión Animal descartó que se tratara del mismo felino, pues indicó que el tigre que era buscando en Guanajuato era anaranjado y no albino como el hallado en Querétaro.

“De acuerdo a la colaboración que tuvimos en su momento cuando sucedió el supuesto avistamiento del tigre en la zona de Apaseo el Grande, los habitantes comentaban en su momento que era un animal de color naranja, siempre fue esa la descripción que se manejó”, dijo Erik Laguna, coordinador de Asociación Conexión Animal, al periódico AM.

Laguna enfatizó que todos los comunicados que lanzaron los municipios de San Miguel de Allende, Comonfort y Apaseo el Grande, describieron a un animal de características diferentes, siendo el color del pelaje la más notable. También puntualizó que las huellas encontradas en Apaseo el Grande correspondían a un felino joven, mientras que las fotografías del tigre abatido eran más propias de un ejemplar adulto.

La municipalidad emitió un comunicado (Foto: Twitter/@ApaseoGob)

“La diferencia de la pisada de cada animal es muy considerable, además las mordidas que se dieron en algunos animales tampoco coinciden con las mordidas que podría dar un tigre blanco adulto de ese tamaño”, reiteró.

Las autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) afirmaron que tuvieron que “neutralizar” al felino -de aproximadamente 5 años de edad y 140 kilos de peso- con un arma de fuego porque éste representaba un peligro para la seguridad de la población y el ganado de los campesinos de la zona.

La determinación de las autoridades no pasó desapercibida y provocó molestia en varios usuarios de las redes sociales. “En mi opinión, el que no hayan tenido ‘otra opción más que matarlo’ es debido a su incapacidad de responder ante estas situaciones, por ignorancia, falta de equipamiento, falta de protocolos, etc”, escribió un internauta en Twitter.

La CEPCQ informó que en los últimos días recibió varios reportes de personas en Querétaro que aseguraban haber visto al tigre en las inmediaciones de la comunidad de La Peña, así como de ataques a animales de granja en zonas aledañas a Apaseo El Grande. Asimismo se pidió el auxilio a la Unidad de Control Animal del municipio de El Marqués para el apoyo en la atención, traslado y realización de las pruebas correspondientes para verificar que se trate del mismo tigre.

El domingo 20 de febrero las autoridades municipales de Apaseo el Grande, Guanajuato, alertaron a la población sobre la presencia de un tigre suelto en la zona de Ojo de Agua, Rancho Viejo y Tierrablanca, por lo que pidieron a la población mantenerse alerta y evitar transitar por caminos despoblados, así como evitar deambular por el monte.

A través de un comunicado, el municipio de la entidad indicó que, previo a alertar, realizó un análisis minucioso, el cual consistió en recabar información y testimonios de la ciudadanía, con el fin de identificar las características del felino y la posible localización que tendría.

Esta es la segunda vez que sucede algo similar en el país, pues en noviembre de 2021, a través de redes sociales, varios usuarios compartieron fotos y videos de un tigre de bengala que fue captado mientras caminaba por el municipio de Tapalpa, Jalisco.

