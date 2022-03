Neutralizaron un tigre que se paseaba en Querétaro: podría ser el que escapó en Apaseo el Grande

Reuters

Después de que hace un mes se encendieran las alarmas en Apaseo el Grande, Guanajuato, por la presencia de un tigre que andaba suelto en la zona de Ojo de Agua, Rancho Viejo y Tierrablanca, la madrugada de este domingo 20 de marzo la Unidad Estatal de Protección Civil del municipio de Huimilpan, Querétaro, reportó la localización y “neutralización” de un felino con características similares en la comunidad de La Peña.

Las autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) hicieron hincapié en que tuvieron que “neutralizar” al felino —al parecer con un arma de fuego— porque éste representaba un peligro para la seguridad de la población y el ganado de los campesinos de la zona.

La determinación de las autoridades no pasó desapercibida y causó molestia en varios usuarios de las redes sociales. “En mi opinión, el que no hayan tenido ‘otra opción más que matarlo’ es debido a su incapacidad de responder ante estas situaciones, por ignorancia, falta de equipamiento, falta de protocolos, etc”, escribió un internauta en Twitter.

Las autoridades informaron en un comunicado que podría tratarse del mismo tigre que inicialmente era buscado en el municipio de Apaseo el Grande y que en los últimos días habría causado ataques a ganado, aunque todavía falta cotejar los muestreos para confirmar que se trata del mismo animal. Personal de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y Protección Civil estatal y municipal estuvieron a cargo de las labores para “neutralizar” al felino de aproximadamente 5 años de edad y 140 kilos de peso.

La Unidad Estatal de Protección Civil informó que podría tratarse del tigre que inicialmente era buscado en el municipio de Apaseo el Grande

La CEPCQ informó que en los últimos días recibió varios reportes de personas en Querétaro que aseguraban haber visto al tigre en las inmediaciones de la comunidad de La Peña, así como de ataques a animales de granja en zonas aledañas a Apaseo El Grande. Asimismo se pidió el auxilio a la Unidad de Control Animal del municipio de El Marqués para el apoyo en la atención, traslado y realización de las pruebas correspondientes para verificar que se trate del mismo tigre.

El domingo 20 de febrero las autoridades municipales de Apaseo el Grande, Guanajuato, alertaron a la población sobre la presencia de un tigre suelto en la zona de Ojo de Agua, Rancho Viejo y Tierrablanca, por lo que pidieron a la población mantenerse alerta y evitar transitar por caminos despoblados, así como evitar deambular por el monte.

A través de un comunicado, el municipio de la entidad indicó que, previo a alertar, realizó un análisis minucioso, el cual consistió en recabar información y testimonios de la ciudadanía, con el fin de identificar las características del felino y la posible localización que tendría.

Esta es la segunda vez que sucede algo similar en el país, pues en noviembre de 2021, a través de redes sociales, varios usuarios compartieron fotos y videos de un tigre de bengala que fue captado mientras caminaba por el municipio de Tapalpa, Jalisco.

En noviembre, un suceso similar vivió Jalisco (Foto: Twitter/@Eloy_Arellano)

En los videos se pudo contemplar al tigre cerca de una reja de metal que está cerca de una propiedad privada. El felino estuvo paseando por la carretera Atemajac-Tapalpa que se encuentra entre la comunidad de La Frontera y de Juanacatlán, en donde varios automovilistas hicieron una fila y se detuvieron a tomarle fotos y videos, lo que ocasionó tránsito vehicular.

El usuario de Twitter @Eloy_Arellano indicó en su cuenta: “Circulan video en redes sociales donde captan a la orilla de la carretera que va del municipio de Juanacatlán a Tapalpa, Jalisco a un tigre. Hasta el momento son varias las imágenes captadas por diversas personas 1/2″. En el video que compartió en el tuit se escucha que le dice a su acompañante “sube más tu vidrio” y aseguran que el animal es de tamaño muy grande.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado hizo el reporte de que el tigre de bengala fue capturado y que no es la primera ocasión que lo encuentran en la zona porque se les escapa a sus propietarios, hasta este momento no han reportado más información sobre los dueños o lo qué harán con el felino.

¿Dónde reportar animales exóticos?

* En el teléfono de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desde cualquier estado de la República al número 01 800 770 33 72.

* A través del correo electrónico denuncias@profepa.gob.mx

* De forma presencial en cualquier oficina de la Profepa.

SEGUIR LEYENDO: