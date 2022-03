Elecciones 2022: los candidatos “reciclados” con los que Morena, PAN y MC buscan ganar

De cara a las elecciones de 2022, los partidos políticos han presentado a sus candidatos (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae)

De cara a las elecciones de 2022, donde los mexicanos volverán a las urnas el 5 de junio para elegir a su próximo gobernador o gobernadora en seis estados de la República, los partidos políticos han presentado a sus candidatos, sin embargo, como pasa últimamente en los procesos electorales del país, algunos no ofrecen propuestas nuevas a los ciudadanos.

Y es que entre polémicas y cambios de bandos, los institutos políticos han hecho que la atención se centre en algunos de los abanderados que competirán por las gubernaturas de Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Durango y Quintana Roo.

Tal es el caso de Movimiento Ciudadano (MC), que propone consolidarse como una tercera vía ante los bloques que representan “el pasado de México”, con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la alianza Va por México; y el “futuro de México”, con Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sin un candidato fuerte en la boleta como lo fue el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

No obstante, para este proceso electoral el partido naranja optó por reciclar, una vez más, a políticos provenientes del PRI, PAN y Morena, que van desde Arturo Díez Gutiérrez en Tamaulipas, ex alcalde de Ciudad Victoria por el tricolor, hasta Francisco Xavier Berganza en Hidalgo, ex cantante que ha militado en seis partidos políticos.

Su plan consistió en reclutar a las y los políticos que salieron por “rupturas” con sus institutos políticos, como su aspirante a gobernadora de Oaxaca, Alejandra García Morlan, quien renunció al PAN tras 24 años de militancia; la de Aguascalientes, Anayeli Muñoz Moreno, ex diputada local del Partido Verde Ecologista (PVEM), o Patricia Flores Elizondo en Durango, jefa de la Oficina de la Presidencia de la República durante el sexenio de Felipe Calderón y aspirante que se registró con la bandera naranja un día después de que se diera a conocer su renuncia del blanquiazul.

Aunque el candidato que dio de qué hablar, incluso dentro de la militancia, fue Roberto Palazuelos, pues a principios de año el partido lo anunció como su precandidato a la gubernatura de Quintana Roo, pero ante las amenazas de “ajustar cuentas” si llegaba al poder y su foto con el supuesto ex líder del Cártel del Golfo, José Manuel Garza Rendón, fue sustituido por el senador de Morena, José Luis Pech Várguez.

El legislador morenista buscó, en 2016, la candidatura al gobierno de Quintana Roo, llevándose el tercer lugar. Para la elección del próximo 5 de junio, Pech Várguez intentó una vez más ser el abanderado del partido guinda, pero tras la encuesta de opinión que Morena realizó entre militantes y simpatizantes, se ubicó como el segundo aspirante mejor posicionado, detrás de Mara Lezama.

El senador no apoyó la candidatura de Lezama, por lo que en sus redes anunció: “He decidido hacer pública mi decisión de no apoyar a la candidata del Verde (PVEM) y Morena a la gubernatura; sin humildad no es posible alcanzar la unidad, porque la soberbia no permite ponernos en los zapatos de los demás, ni entendernos ni escucharnos”.

Con ello, luego de que el empresario hotelero retiró su precandidatura, la Asamblea Electoral Nacional de Movimiento Ciudadano nombró a Pech Várguez como su candidato oficial a la gubernatura.

El partido del presidente López Obrador, Morena, no se ha quedado atrás, pues buscará ganar los gobiernos estatales con aspirantes del tricolor, como lo son Américo Villarreal Anaya en Tamaulipas, hijo del ex gobernador priista Américo Villarreal Guerra y militante del partido por 34 años; o Julio Menchaca Salazar para Hidalgo, quien inició su militancia en el Revolucionario Institucional en 1980, precandidato al gobierno del estado en 2005, y renunció a los colores en 2015.

Mientras que Nora Ruvalcaba Gámez, militante que comenzó su carrera política en el Sol Azteca desde 1997, va por su tercer intento a la gubernatura de Aguascalientes, ya que la primera vez fue en 2010 como abanderada por el PRD y la segunda en 2016 con la bandera de Morena.

Al igual que Ruvalcaba Gámez, el ex perredista Salomón Jara Cruz fue el designado para competir por la gubernatura de Oaxaca por la coalición Juntos Hacemos Historia. En su momento, el ahora morenista ocupó varios cargos en el PRD, como miembro fundador del partido en 1989 y dirigente del Comité Directivo Estatal en 1992.

La coalición Va por México prefirió tomar de sus filas a los abanderados que competirán por alguno de los estados, no obstante, la única candidata que estuvo en el ojo del huracán en fechas recientes fue la legisladora Laura Lynn Fernández Piña, aspirante a la gubernatura de Quintana Roo por la coalición PAN-PRD, luego de dejar la bancada del Partido Verde argumentado que ya no había espacios para tener mayor desenvolvimiento y crecimiento.

Y es que Fernández Piña formó parte activa del PVEM y del Partido Revolucionario Institucional, al grado de ser precandidata a la presidencia municipal de Benito Juárez en Quintana Roo, candidata a Diputada Federal por el Distrito 3 del mismo estado y finalmente presidenta del PRI en Cancún.

En tanto, los pequeños partidos, como lo es Nueva Alianza, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista han decidido unir fuerzas con Morena para la mayoría de las candidaturas, a excepción de Aguascalientes, donde la alianza Trabajando Verde (PT-PVEM) apostó por Martha Cecilia Márquez Alvarado, quien hasta noviembre del año pasado era senadora por Acción Nacional.

