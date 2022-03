Margarita Zavala condenó iniciativa que autoriza a bancos cobrar adeudos de créditos, directo del salario de trabajadores

La panista Margarita Zavala condenó la iniciativa que autoriza que bancos cobren créditos de los salarios de los trabajadores. (Foto: Infobae/ Archivo)

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala, condenó la iniciativa presentada por los legisladores de Morena y que fue aprobada en lo general y en lo particular por ese partido y sus aliados, para que los bancos puedan cobrar préstamos de nómina a los patrones en caso que el trabajador tenga adeudos.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora panista escribió: “Morena y el partido del ‘trabajo’ aprobaron el embargo al salario de los trabajadores a través de la retención de la nómina. Hasta el 40% pueden comprometer y les retendrán de la nómina, esta figura agiotista acabará prácticamente en lo que fueron las tiendas de raya” (sic).

El pasado jueves 17 de marzo los diputados avalaron en lo general y en lo particular las reformas a las leyes generales de Títulos y Operaciones de Crédito, de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y de la Ley de Protección de Defensa al Usuario de Servicios Financieros; con la finalidad de regular los créditos de nómina con cobranza delegada.

Esto significa que los bancos pueden cobrar directamente del salario de los trabajadores (previo consentimiento del empleado), los adeudos que tengan derivado de préstamos de nómina. Es decir, las empresas podrán retirar la parte correspondiente al préstamo y transferirlo a la entidad financiera incluso antes de depositar el salario en la cuenta del trabajador.

Durante la discusión de la iniciativa presentada por el morenista y líder sindical, Pedro Haces, fue aprobada el año pasado en el Senado y enviada a la Cámara de Diputados, quienes aprobaron reducir el endeudamiento del trabajador de 45% al 40% de su capacidad de pago.

También se busca permitir la revocación de la cobranza delegada cuando el costo total del crédito, donde se incluye los intereses, las comisiones y la anualidad, supere en 1.2 veces el promedio trimestral del mercado a la hora de adquirir el crédito.

Los legisladores de Morena y sus aliados aprobaron una iniciativa para modificar una serie de leyes con la finalidad de regular los créditos de nómina con cobranza delegada, los cuales permitirán que los bancos puedan cobrar directamente del salario de los trabajadores los adeudos que tengan derivado de préstamos de nómina. (Foto: EFE/Cámara de Diputados/ Archivo)

“Esta decisión busca equilibrar la condiciones de los trabajadores y de los acreditantes, brinda medidas de seguridad y protección para evitar la usura”, aseguró el diputado de Morena, Daniel Gutiérrez.

Pero legisladores de oposición han alertado que la sección tercera denominada “Del Crédito de Nómina con Cobranza Delegada” incluida en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito”, beneficia a las instituciones que otorgaron el crédito de nómina y no a los asalariados, pues permite embargar un alto porcentaje del sueldo.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la iniciativa presentada por su partido y aseguró que la vetaría, ya que -consideró- el salario de los trabajadores “es sagrado”.

López Obrador pidió a los legisladores federales ser conscientes y los exhortó a reflexionar su voto en este tema, por lo que solicitó al Congreso de la Unión revisar a fondo las reformas realizadas a las leyes generales de Títulos y Operaciones de Crédito, de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y de la Ley de Protección de Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el salario de los trabajadores es "sagrado" por lo que de ser necesario, vetaría las modificaciones a la Ley aprobadas por los diputados de Morena y del Partido del Trabajo. (Foto: Presidencia)

“Rechazamos la retención del salario de los trabajadores. El salario es un derecho y no debe ser embargado por ningún banco”, dijo el presidente.

“No estoy de acuerdo con esa reforma, no creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado, es lo que permite el sustento de las familias, y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador. Ningún banco debe de hacerlo, ninguna institución financiera”, aseguró durante su conferencia mañanera del viernes 18 de marzo, realizada en Minatitlán, Veracruz.

López Obrador destacó que el dictamen aún no está aprobado en definitiva pues deberá regresar al Senado, por lo que dijo “ojalá los Senadores la revisen bien” toda vez que -resalto- algunos mantienen la costumbre de no leer bien las iniciativas que votan y no siempre es lo mejor para el pueblo.

