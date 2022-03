AMLO arremetió contra Ernesto Zedillo: recordó que fue el creador del Fobaproa y desmanteló los ferrocarriles

(Foto: Presidencia)

Este viernes, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió contra el expresidente Ernesto Zedillo luego de que el pasado jueves, el priista aseguró que los gobiernos “populistas” de América Latina han hecho una mala gestión de la pandemia de la COVID-19.

Desde las instalaciones del 3° Batallón de Infantería en Minatitlán, Veracruz, en donde encabezó su conferencia mañanera, López Obrador afirmó que la herencia de Zedillo fue trasladar al pueblo las deudas de banqueros y empresarios a través del Fobaproa.

“Pues es de esperarse. ¿Quién es Zedillo? Un personaje que lo impone (Carlos ) Salinas y luego traiciona al mismo Salinas. Sería bueno que le preguntaran a Salinas quién es Zedillo. En lo que a mí corresponde, tengo muy claro que fue el que convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública”, señaló.

Destacó que el expresidente emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no solo convirtió la deuda de empresarios y banqueros en deuda pública, sino que durante su gobierno también ocurrió la matanza de indígenas en Acteal y la desaparición de los ferrocarriles nacionales.

“(...) La deuda de los banqueros y de algunos empresarios la convirtió en deuda de todo el pueblo de México. Desde entonces hay que destinar como 40 ó 50 mil millones de pesos solo a pagar intereses de esa enorme deuda que se está heredando a las nuevas generaciones. Ese es Zedillo, que otra cosa hizo, no voy a hablar de Acteal o de la represión a las comunidades indígenas, voy a hablar de que privatizó los ferrocarriles nacionales, el que acabó con los trenes de pasajeros”, dijo,

" (...) Zedillo, de un plumazo, privatizó los ferrocarriles, se los entregó a dos empresas y tuvo todavía el descaro de que cuando terminó su gobierno se fue a trabajar a una de esas empresas extranjeras a las que le entregó el ferrocarril nacional”, dijo.

Aseguró que el exmandatario piensa “como Salinas, como piensa (Mario) Vargas Llosa como piensa (Enrique) Krauze. Forman parte del pensamiento conservador neoliberal que imperó y que estuvo a punto de destruir a México y como ya la gente sabe del daño que causaron, están molestos”, aseguró.

Carlos Salinas y Ernesto Zedillo (Foto: Cuartoscuro)

López Obrador también descalificó lo dicho por Zedillo Ponce de León en la conferencia digital “Perspectivas económicas y el futuro de la tecnología en Latinoamérica”, organizada por NTT Data, en donde aseguró que la región de Latinoamérica sufre una “ola de gobernantes populistas e ineptos” que han hecho un pésimo manejo de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Tras solicitar que se pusieran los datos de los fallecidos por la pandemia, López Obrador dijo que son datos duros y tristes, pero que ayudan a entender “para contestarle a estos corruptos neoliberales, deshonestos; de lo que él dice, mal manejo de la pandemia”.

“Para empezar, México es de los países con más vacunas aplicadas en el mundo, lugar 10 y eso porque a diferencia del gobierno de Zedillo, caracterizado por la corrupción, en este gobierno no ha habido corrupción y hemos ahorrado y tenemos presupuesto y compramos vacunas, 45 mil millones de pesos en vacunas y levantamos del suelo, como nos habían dejado los hospitales y conseguimos médicos y equipos para que nadie se quedara sin atención y ahí está, México en el lugar 10 en vacunas, porque no hemos tenido muchos o fallecimientos como en otros países”, dijo López Obrador.

(Foto: Presidencia)

Aseguró que dentro del ranking de los 30 países con el mayor número de fallecidos por la pandemia, México se encuentra en el lugar 25, mientras que Perú encabeza la lista.

“¿Qué otra cosa dice, populistas?. ¿No les parece a ustedes que es populismo rescatar a los de arriba a costa del sufrimiento de los de abajo?. Los tecnócratas dicen que lo poco que se destina a los pobres es populismo paternalismo.. y lo que se destina a los potentados es fomento o rescate”.

“Nosotros tenemos una idea distinta, por eso me llena de orgullo ser diferente a esas personas y por eso digo, no somos iguales y esta muy bien definido, son dos campos, son dos proyectos opuestos de nación y por eso ni me enoja que gente como Zedillo, Felipe Calderón (...) ni el New York Times, ni el Wall Street Journal. Es un timbre de orgullo, me llena de satisfacción que estén en contra de nosotros. Si estuviesen a favor de nosotros, me preocupa.. diría ¿qué está pasando? fue puro jarabe de pico lo de la transformación, es más de lo mismo, es gatopardismo. No, si Zedillo declara eso es porque vamos muy bien, ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso, vamos hacia adelante y tiene todo el derecho de expresarse, esa es la democracia”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: