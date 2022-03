AMLO rechazó reforma que permite a bancos “embargar nóminas” para cobrar créditos

Foto: Bloomberg

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró su desacuerdo con las reformas que fueron aprobadas este jueves en la Cámara de Diputados, las cuales permiten a las instituciones bancarias cobrar directamente de las nóminas los créditos adquiridos por los trabajadores.

En San Lázaro se avalaron modificaciones, que agrega una sección tercera denominada “Del Crédito de Nómina con Cobranza Delegada” a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito”, que según legisladores de Movimiento Ciudadano beneficia a las instituciones que otorgaron el crédito de nómina y no a los asalariados, pues permite embargar un alto porcentaje del salario.

Los diputados que votaron en contra de estas reformas expusieron que esta regulación sobre los créditos de nómina a través de la figura de cobranza delegada abre la puerta a las empresas para descontar los pagos de estos créditos antes de cubrir el salario de sus empleados.

Durante su conferencia matutina en Minatitlán Veracruz, este viernes López Obrador pidió a los legisladores federales ser conscientes y les pidió reflexionar su voto en este tema porque el salario de los trabajadores “no puede ser embargado” y pidió al Congreso de la Unión revisar a fondo estas reformas las leyes generales de Títulos y Operaciones de Crédito, de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y de la Ley de Protección de Defensa al Usuario de Servicios Financieros

López Obrador mostró su rechazo a estas modificaciones legales que fueron avaladas este jueves 17 y dejó ver que aún no están aprobadas en las dos cámaras y en caso de que los Diputados y Senadores las aprueben formalmente, él podría ejercer su derecho de veto.

El presidente señaló el dictamen aprobado en San Lázaro aún no está aprobado pues deberá regresar a la Cámara Alta, por lo que dijo “ojalá los Senadores la revisen bien” y destacó que algunos mantienen la costumbre de no leer bien las iniciativas que votan y no siempre es lo mejor para el pueblo.

A pegunta expresa de los reporteros, el titular del Ejecutivo dejó ver que ejercería su derecho de veto si es que estas reformas son finalmente aprobadas.

Sobre esta minuta, que fue enviada por el Senado desde hace un año, el presidente consideró que posiblemente no se “profundizó bien” y recalcó que aún hay tiempo para revisarla bien antes de su aprobación.

Diputados la regresan al Senado

Con 227 votos a favor, 7 abstenciones y 210 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con cambios, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta de reformas a Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y Ley de Protección y Defensa al Usuario.

La minuta fue devuelta a los Senadores para que avale las modificaciones, que indican que será requisito la previa celebración de un contrato entre la persona acreditante del crédito y la persona empleadora, a través de “convenios de cumplimiento de pago” para que el Contrato de Crédito de Nómina con Cobranza Delegada tenga validez.

El dictamen señala que los convenios de cumplimiento no podrán ser celebrados por personas diversas del empleador, tales como sindicatos, cámaras de comercio u otras instancias de buena fe similares a las anteriores, ni comparecer dichas personas a su celebración.

Información en desarrollo...