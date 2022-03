Por qué Ciro Gómez Leyva comparó el arresto del Bronco con el de Elba Esther Gordillo

Elba Esther Gordillo, al igual que Jaime Rodríguez, El Bronco, vio sus fotografías desde el penal filtradas (Foto: Cuartoscuro)

Luego del arresto de Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, se difundieron diversas fotografías del ex gobernador de Nuevo León en el penal de Apodaca, en el momento en que fue ingresado a la prisión preventiva.

Al respecto, decenas de personalidades se han posicionado, destacando los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien reprobó todas las imágenes que circularon por las redes sociales.

Sin señalar a alguna imagen en específico, afirmó que éstas atentaron contra la dignidad del ex político independiente, quien se encuentra en prisión preventiva en el penal de Apodaca por el presunto delito de desvío de recursos; aseguró que el uso de los gráficos se alejó de la utilidad jurídica.

“Lo que no me gustó y eso lo digo porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron. Eso no. (...) No es un asunto jurídico, es un asunto que tiene que ver con el honor y la dignidad (...) No me gustaron las fotos y ojalá no vuelva a suceder”, dijo frente a las reporteras y reporteros en Palacio Nacional de la CDMX.

Jaime Rodríguez Calderón el Bronco (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, Ciro Gómez Leyva, el periodista de Imagen Televisión, hizo lo propio a través de su más reciente transmisión nocturna, en la que condenó “la humillación así a un detenido, se llame como se llame”, e incluso comparó éste con otros famosos casos de arresto.

“La imagen ayer del Bronco en la cárcel nos recordó la foto en la que humillaron hace muchos años, por ejemplo a Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, en 2001, o a la maestra Elba Esther Gordillo en 2013″, dijo Gómez Leyva.

Elba Esther Gordillo fue detenida en 2013 acusada del presunto desvío de recursos públicos, de acuerdo con el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

Supuestamente habrían desviado esos recursos, liberados para los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hacia cuentas y bancos fuera del país.

(FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO)

Elba Esther fue detenida en el Aeropuerto de Toluca, cuando aterrizaba procedente de San Diego. Ahí la esperaban policías federales y agentes del Ministerio Público, de acuerdo con la más reciente revelación de La Silla Rota.

Al siguiente día aparecieron fotos de Elba Esther Gordillo en el Juzgado 6 del Reclusorio Oriente, desde donde transmitieron su primer, misma en la que dictaron los cargos por los delitos señalados.

Por otra parte, Mario Villanueva, el gobernador de Quintana Roo de 1993 a 1999, fue detenido en 2001, luego de huir el último año del siglo pasado de su domicilio en el Rancho “El Mostrenco” de la antigua carretera Chetumal-Calderitas.

El político fue señalado por autoridades norteamericanas de brindar apoyo al Cártel de Juárez para transportar droga desde la frontera sur de México y hasta la frontera norte.

Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo preso por lavado de dinero

Sus fotografías, en camisa de cuadros, chaleco antibalas, gran barba y cabello largo, le dieron la vuelta al país. En las imágenes apareció rodeado por agentes; y al ser trasladado en 2017 a México, su fotografía también fue publicada, esta vez por las mismas autoridades.

Por su parte, Ciro Gómez Leyva aseguró que la persona encargada de grabar y fotografiar al ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, tendrá que ser ejemplarmente sancionado junto a todos sus superiores.

“Deben ser ejemplarmente sancionados si en verdad hay propósito de acabar con esas conductas tan violatorias de la dignidad”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: