Macabro hallazgo en Michoacán: encontraron tres cadáveres en el municipio de Morelia

Violencia Michoacan (Foto: Cuartoscuro)

En un entramado de calles sin asfaltar y vigilancia, en el municipio de Morelia, Michoacán, fueron encontrados tres cuerpos sin vida. Los cadáveres, según los reportes, se hallaban dentro de bolsas de plástico, las cuales fueron descubiertas por pobladores de la zona.

Los primeros detalles indican que una de las víctimas fue descuartizada. Hasta el momento las autoridades desconocen la identidad de las víctimas.

Los homicidios se amontonan a las puertas de los municipios de Michoacán, donde apenas el pasado martes fue asesinado el periodista Armando Linares, en Zitácuaro. El director del portal Monitor Michoacán había denunciado amenazas de funcionarios tras el homicidio de Roberto Toledo, otro comunicador, reportero de mismo portal. Con Linares ya son ocho los profesionales de la pluma que han sido asesinados en México, en lo que va del año.

(Foto:REUTERS)

El miércoles, durante el velorio del periodista, en redes sociales se reportaron diversas amenazas a los familiares de Linares. Sin embargo, esta mañana la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, negó las advertencias.

La situación de emergencia en Michoacán también ha alcanzado a la población en general. Hace sólo dos semanas, una veintena de hombres armados, presuntos miembros de Cárteles Unidos, irrumpió en el municipio de San Juan Nuevo Parangaricutiro. La primer línea de investigación de las autoridades es que la banda criminal, comandada por un sujeto identificado como el Boa , intentó tomar la zona operada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y recuperar su control.

Los gatilleros llegaron al pueblo purépecha pasadas las 08:00 horas, sin que dieran aviso a los grupos que controlan ese punto. Se presentaron temprano, amagaron a la vigilancia y les dijeron que ellos mandaban ahí. La respuesta no se hizo esperar. Apenas unos minutos después, miembros de la ronda comunitaria —presuntamente vinculados al CJNG— los persiguieron y aseguraron. El grupo de comunitarios logró abatir a cinco presuntos criminales.

En las escuelas, varios estudiantes se tiraron al piso para protegerse. Otros fueron evacuados de las zonas públicas y se resguardaron sin recibir explicaciones de lo que pasaba. Los curiosos grabaron videos y los compartieron en redes sociales, en una búsqueda desesperada de ser auxiliados por las autoridades. En las publicaciones se lee que el Boa llegó a la presidencia municipal sin ser amedrentado por los agentes.

Pocas horas después del incidente, presuntos miembros del CJNG rompieron el silencio a través de un video para recordar sus funciones en Michoacán. “Estamos limpiado de secuestro, de extorsiones, cobro de cuota. No tengan miedo Uruapan, aquí estamos para apoyarlos. Nosotros no vivimos de cobrar cuotas, extorsiones, a los señores del gobierno se les da respeto, no como los Viagras, bola de matones. Un saludo del parte del Cártel Jalisco Nueva Generación”, vociferaron.

En San Juan Nuevo ingresaron a la fuerza hombres del Cárteles Unidos (Foto: SSP-Michoacán)

En los últimos tres años, la alianza del CJNG con grupos de Michoacán se fracturó y remanentes de Viagras, Caballeros Templarios, Blancos de Troya y Cártel de Tepalcatepec formaron una alianza conocida como Cárteles Unidos, para resistir el embate del cártel de las cuatro letras. Sus pugnas se han agudizado en la región de Tierra Calientey cerca de la capital mundial del aguacate, el llamado oro verde, en Uruapan.

A mediados de 2021, en junio, presuntos miembros del CJNG irrumpieron por la madrugada y emboscaron a policías del estado que se encontraban en San Juan Nuevo Parangaricutiro. El comando de las camionetas actuó en represalia tras la muerte del Comandante Raya. Las huellas de los impactos quedaron en fachadas de casas, puertas y ventanas. Dos policías resultaron lesionados aquella vez.

