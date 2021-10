“Imitan borregos desde la tribuna presidencial”: Víctor Trujillo y su ácida comparación de AMLO con Tony Benett

El comunicador recordó los peculiares momentos de López Obrador durante sus "mañaneras" (Fotos: Cuartoscuro // Facebook/El Radiador)

Anthony Dominick Benedetto, mejor conocido como Tony Bennett, es uno de los cantantes de jazz y baladas más importantes de Estados Unidos, lo cual le llevó a ser reconocido como uno de los últimos crooners que proyectaron su voz a mediados del siglo XX.

Con más de 75 años activo, hasta su retiro en 2021, en los que realizó alrededor de un centenar de producciones discográficas, su carrera ha sido de las más prolíficas a nivel mundial, a grado tal de varios artistas contemporáneos decidieron hacerle un homenaje en vida al realizar duetos con él.

Uno de los más recordados fue con Lady Gaga, con quien grabó dos álbumes: Cheek to Cheek Tour, en 2014, y Love of Sale, en 2021. De éste último, destacó la canción y el video de I’ve Got You Under My Skin.

Aunque Benett ha obtenido todos los reconocimientos habidos y por haber, además de ser comparado con un sinfín de grandes personajes, jamás esperó que en México su nombre fuese colocado junto al de Andrés Manuel López Obrador.

Este atrevimiento fue realizado por el comunicador Víctor Trujillo, quien compartió un fragmento de I’ve Got You Under My Skin para atacar al mandatario nacional por su edad y las declaraciones que a lo largo de su mandato ha realizado.

el creador del personaje Brozo aseguró que Benett es un “maravilloso nonagenario” (Foto: Twitter)

Por medio de su cuenta de Twitter, el creador del personaje Brozo aseguró que Benett es un “maravilloso nonagenario” que continúa sorprendiendo al mundo con sus dones; mientras que AMLO sólo “imita borregos” en todas sus declaraciones realizadas.

Hay maravillosos nonagenarios que nos siguen sorprendiendo con su espíritu, su experiencia y sus dones. Y bueno, hay otros que imitan borregos desde la tribuna presidencial

Con este mensaje recordó la peculiar conferencia matutina de este viernes cuando, al hablar de la consulta sobre la revocación de mandato, imitó el sonido emitido por los borregos para criticar la estrategia de la oposición para boicotear este mecanismo democrático.

“No tienen razón de que vaya a llevarse la consulta y ¿cuál es el paso siguiente? decir ‘no participamos y llamamos a no votar’, que nadie participe porque creen que los ciudadanos son borregos y van a decir meee, meee”, declaró el mandatario nacional.

En al menos dos ocasiones, el mandatario ha imitado el sonido que hacen los borregos durante sus conferencias de prensa (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

Esta no es la primera vez que López Obrador hace referencia a estos animales y emite su sonido, pues en la “mañanera del 28 de octubre de 2019, en el marco del Congreso Nacional de Morena, le pidió a los ciudadanos no dejarse manipular como “borregos” y que actúen como demócratas,

“Aceptando sin conceder porque no tengo elementos para juzgar, ni debería meterme, pero es importante la reflexión de fondo, ya no hay ciudadanos imaginarios, ya no hay borregos. ¿A dónde van?, mee; ¿por quién votar?, mee. Ya no hay eso. Un aplauso por la politización que hay en nuestro pueblo ya que es en lo más hemos avanzado. Si no fuese así, yo estaría en el suelo”, señaló desde Palacio Nacional.

Estas peculiares maneras de denunciar actos de sus adversarios fueron cuestionadas por usuarios de redes sociales, los cuales indicaron que AMLO sufre de “demencia” por la manera en la que se ha expresado últimamente.

“Hay personas que envejecen y maduran como los buenos vinos y hay otros a quienes la demencia los hace dar espectáculos risibles en las mañanas”; “Disculpe, pero no sé puede comparar al gran Tony Bennett, con una miseria de parásito. Lastima del puesto que hoy tiene, después de chinge y chinge por años, para sólo llegar a balar, aún que tenga ‘otros datos’”, fueron algunos de los tuits publicados.

