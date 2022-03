Abogados del “Bronco” descartaron buscar amparo contra su vinculación a proceso

Jaime Rodríguez Calderón, el "Bronco" (Foto: Cuartoscuro)

Al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el “Bronco”, lo vincularon a proceso acusado del delito de uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial que protagonizó en el 2018. Se encuentra desde este miércoles encerrado en el Penal Número 2 del municipio de Apodaca. Sus abogados descartaron solicitar un amparo en contra de la medida, detallando que más bien prepararán una sólida estrategia, considerando que los hechos que le imputan no ameritan que esté en prisión preventiva. Aunque sí le fue aceptado un amparo para impedir que sea torturado o incomunicado.

“El juez de control determinó vincular a proceso al exgobernador y decretar temporalmente su prisión preventiva”, dijo a los medios este jueves Víctor Oléa, uno de los abogados de Rodríguez Calderón, aadiendo que posteriormente el juez se declaró incompetente para seguir con la causa, razón por la que enviará todo el expediente hacia el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El Bronco, fue vinculado a proceso por un juez de control, acusado de delito de uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial que protagonizó en el 2018. Tras siete horas de audiencia el político fue vinculado, y minutos más tarde, le fue ratificada la prisión preventiva para enfrentar su proceso, pese a que la defensa había promovido un amparo.

El servidor del Juzgado primero de distrito en materia penal concedió al ex mandatario estatal una suspensión provisional de amparo, luego de que la defensa del Bronco promovió ese recurso tras su detención. El amparo indirecto fue presentado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León. Reclamaba que se mantenga privado de la libertad y en específico, que fue detenido ilegalmente, que fue retenido arbitrariamente, se le mantuvo incomunicado y padeció actos de tortura moral efectuada por las autoridades que lo arrestaron.

Según los registros judiciales, primero se debía determinar si el quejoso podía promover el recurso el mismo día de su detención.

“En tal caso exponga los antecedentes mínimos y elementales que permitan entender que el agraviado se encuentra en dicha hipótesis, es decir, imposibilitado para promover el amparo”, señala el motivo de la prevención.

Jaime Rodríguez Calderón fue detenido el 15 de marzo de 2022 en el municipio de General Terán, donde participaron los agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, quienes lo trasladaron al Penal 2 Norte de Apodaca, donde podría permanecer si así lo dictamina el juez de control. Fue el actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien presentó en 2018 evidencia sobre el caso ante las autoridades pertinentes.

Posteriormente, una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que, tanto Jaime Rodríguez Calderón, como su secretario General de Gobierno, Manuel González, utilizaron recursos públicos para la recolección de firmas con el fin de contender en las elecciones presidenciales de 2018.

Sin embargo, su abogado, Víctor Olea, advirtió que los delitos de los que se le acusa no ven necesaria la prisión preventiva. Además, apuntó que las instancias por donde se investiga el caso no son las adecuadas ya que, al tratarse de un tema electoral a nivel federal, la Fiscalía de Nuevo León no tiene las competencias necesarias.

“Tratándose de una elección de carácter federal, es decir aquella elección para la Presidencia de la República, la Ley General claramente establece que esto es materia de jurisdicción del ámbito federal y no local, es decir, es un caso que de ninguna manera debió haber sido investigada por la Fiscalía de Delitos Electorales de Nuevo León”, sostuvo el abogado.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador también tomó partido en la situación, pues durante su conferencia de prensa mañanera, reprobó las fotografías que se difundieron tras la aprehensión del ex gobernador de Nuevo León, El Bronco, el pasado 15 de marzo.

Sin señalar a alguna imagen en específico, afirmó que éstas atentaron contra la dignidad del ex político independiente, quien se encuentra en prisión preventiva en el penal de Apodaca por el presunto delito de desvío de recursos; aseguró que el uso de los gráficos se alejó de la utilidad jurídica.





