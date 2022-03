Loret de Mola se lanzó contra AMLO por asesinatos de periodistas: “Se dedicó a atacarme”

AMLO volvió a lanzar críticas sobre Carlos Loret de Mola en la mañanera (Foto: Instagram/@carlosloret/Cuartocuro)

El periodista Carlos Loret de Mola volvió a cuestionar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la forma en la que éste ha manejado todo lo relacionado a los periodistas asesinados durante su sexenio, puesto que en lo que va del 2022 ya suman ocho comunicadores ultimados.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, Loret de Mola aseguró que el mandatario mexicano solo tomó tres minutos de su conferencia mañanera para abordar el asesinato del periodista Armando Linares, en Zitácuro, Michoacán; mientras que utilizó 20 para atacarlo.

“Hoy, el presidente @lopezobrador_ tenía que responder por el OCTAVO periodista asesinado este año. En su mañanera dedicó 3 minutos a hablar del colega ejecutado... y 20 minutos a atacarme”, redactó este miércoles 16 de marzo.

El periodista cuestionó el tiempo que AMLO le dedicó este día en la mañanera (Foto: Twitter/@CarlosLoret)

Y es que tras darse a conocer la noticia de Linares López, desde Palacio Nacional el tabasqueño lamentó el asesinato; sin embargo, puntualizó que no se trata de un crimen de Estado, puesto que, hasta el momento, las investigaciones que han encabezado dan como culpables a grupos del crimen organizado.

“Lamento muchísimo el asesinato del periodista de Zitácuaro, de ayer, ya estamos haciendo la investigación [...] se va a informar caso por caso. Dos cosas les adelanto: que no son crímenes de Estado, nunca jamás nosotros vamos a mandar a matar a nadie, ya no es el tiempo de ´mátalos en caliente´; segundo, cero impunidad”

Asimismo, reiteró que al interior de su gobierno no se cuentan con los elementos necesarios para culpar a funcionarios públicos de los terribles actos; no obstante, puntualizó que es importante continuar investigando “porque si no los del Parlamento Europeo que defienden intereses de empresas corruptas utilizan estos lamentables casos para golpear a nuestro país”.

Aunado a lo anterior, López Obrador también se lanzó contra “los periodistas mercenarios” y entre ellos incluyó a Loret, al cual señaló de seguir evitando dar a conocer su información patrimonial o, por otro lado, investigar a otros personajes como el empresario Claudio X. González.

El presidente también invitó a Loret de Mola a investigar sobre Claudio X. González (Foto: Cuartoscuro)

“¿Dónde vive Loret? Él no vive en una casa rentada ¿verdad? ¿Dónde vive Claudio (X. González) y el papá de Claudio y toda la familia de Claudio? Pero es mucha hipocresía y piensan que con esta campaña mediática en contra de nosotros van a derrocarnos. Se equivocan”, explicó el jefe del Ejecutivo Federal.

Ante lo cual, Loret de Mola utilizó, de nueva cuenta, su cuenta verificada de Twitter para señalar que el deporte favorito del presidente es “calumniarlo” durante las conferencias mañaneras que se llevan a cabo en Palacio Nacional.

El excolaborador de Televisa puntualizó que aparecer diariamente en Palacio Nacional tiene una explicación sencilla y es que el tabasqueño no puede explicar el por qué de la “vida de millonario” que lleva su hijo José Ramón López Beltrán, junto con su familia, en los Estados Unidos.

“El presidente @lopezobrador_ no para de atacarme y calumniarme. Es su deporte diario. La razón es sencilla: #JoseRamonLopezBeltran27 No puede explicar por qué su hijo vive como millonario”

Para Loret de Mola, la actitud de AMLO se debe a que no puede explicar "la vida millonaria" de su hijo José Ramón López Beltrán (Imagen: Infobae)

Sin embargo, más allá de su conflicto con AMLO, el comunicador se sumó a los mensajes de solidaridad y describió como una “tragedia” el homicidio de Linares. Además, aseguró que México es el territorio más peligroso para ejercer el periodismo sin ser un territorio en guerra.

“8 periodistas asesinados en lo que va del 2022. México, el país más peligroso para ejercer el periodismo fuera de una zona oficial de guerra. Una tragedia. Solidaridad y exigencia de justicia por cada una de las muertes”, escribió el también conductor.

SEGUIR LEYENDO: