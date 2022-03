“El Corrido de la 4T”: Fox promueve canción contra AMLO de cara a la Revocación de Mandato

Vicente Fox promueve la participación ciudadana en la Revocación de Mandato contra AMLO

Vicente Fox, ex presidente de México por el PAN, difundió un video en sus redes sociales que promueve el ejercicio de la Revocación de Mandato contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto de cara al ejercicio consultivo que se celebrará el próximo domingo 10 de abril.

Y es que a través de redes sociales, el también empresario publicó, este miércoles 9 de marzo, un cover de la canción “Fallaste Corazón”, interpretado por una mujer que modificó la letra para invitar a la población a que participe en el ejercicio que organiza el Instituto Nacional Electoral (INE), sólo que esta versión indica explícitamente su aversión al jefe del ejecutivo federal.

Con coros que dictan “maldito Andrés ladrón, me alegro que ahora sufras, que llores y te humilles ante la coalición” y “maldito Andrés traidor, el 10 de abril nos vemos”, la canción reitera que el pueblo “ya se dio cuenta” de que López Obrador es un mal gobernante y, en consecuencia, utilizará la Revocación de Mandato como herramienta para retirar al morenista de la silla presidencial.

Revocación de Mandato: AMLO acusó al INE de “afrentar la democracia” por bajo número de casillas

La revocación de mandato podría resultar vinculante y tener como consecuencia retirar al presidente en funciones si el 40% del padrón electoral participa en la consulta y si dos terceras partes de los participantes determina que el jefe del ejecutivo federal debe de abandonar su cargo, así se realizará.

La lista nominal registrada en el INE es de 93 millones 671 mil 697 personas, esto quiere decir que para que el resultado de la consulta sea vinculante, se requiere una asistencia mínima de 37 millones 468 mil 678 ciudadanos, de los cuales, 24 millones 979 mil 120 deberán votar para que se retire al mandatario nacional.

Cabe recordar que Fox Quesada no es el único del albiazul que quiere utilizar la Revocación para sacar a AMLO de la presidencia, ya que este martes 8 de marzo, Damián Zepeda, senador por el Partido Acción Nacional (PAN), aprovechó la coyuntura para aclarar dudas sobre este ejercicio y manifestar que él sí cree que se puede sacar al presidente de Palacio Nacional.

El legislador federal atrajo dos dudas principales que giran en la opinión pública. Ambas, fueron calificadas como lejos de la realidad y, al mismo tiempo, argumentó basándose en el Estado de derecho para aclarar por qué estos supuestos no pueden ser aplicados en México.

El consejero presidente del INE no garantizó que la Revocación se realice con todas las garantías

La primera que aclaró fue si con la Revocación existe la posibilidad de que se reelija López Obrador como presidente de México, algo que fue negado rotundamente y explicó el marco jurídico que lo impide y de cómo esta falacia no atiende a ningún contexto cercano, ni el de Venezuela, pues los procesos no están relacionados.

Afirmó que la única forma de que esto ocurriera es que en el Congreso de la Unión se aprobara por dos terceras partes una reforma constitucional en la que se permita al titular del ejecutivo federal ejercer nuevamente su cargo, lo cual no tiene nada que ver con el ejercicio consultivo de abril.

La segunda duda que atrajo fue la relacionada a que si AMLO es depuesto en 2022 podría buscar la presidencia en 2024, algo que fue negado nuevamente. “¿De dónde sacan eso?, argumenten con verdades, no con mentiras. Nadie que haya ocupado la presidencia puede volver a competir por la presidencia de la república, punto. Así dice la Constitución y, de hecho, dice algo más. Dice que no se puede prolongar el mandato por una consulta popular”.

Finalmente, el senador dijo que la oposición no tiene nada que perder, pues si gana el que se quede, no afecta en nada, “porque de todos modos se iba a quedar hasta el 24″; no obstante, “si gana el que se vaya, felicidades, cambiaste al país”.

