Epigmenio Ibarra defendió el mensaje de AMLO al Parlamento Europeo: “No debe hacerse con tibieza”

Epigmenio Ibarra respaldó la respuesta que el presidente López Obrador dio al Parlamento Europeo (Fotos: Cuartoscuro)

El productor Epigmenio Ibarra respaldó la respuesta que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio al Parlamento Europeo sobre el aumento de la violencia contra periodistas en México.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista y ferviente simpatizante de la Cuarta Transformación (4T) defendió el comunicado que envió el Gobierno mexicano el pasado 10 de marzo, pues aseguró que no se debe caer en la “tibieza e hipocresía” sólo por ser europeos.

En el mensaje, Ibarra señaló que la diplomacia no es una simulación, por lo que primero se debe defender la dignidad y la soberanía de las naciones.

“Diplomacia no es simulación. La defensa de la soberanía y la dignidad nacionales no debe hacerse -”porque son europeos”- con tibieza e hipocresía. Saludo y celebro el comunicado con el que, con verdad y dureza, responde AMLO al Parlamento Europeo”

Ibarra señaló que la diplomacia no es una simulación, por lo que primero se debe defender la dignidad y la soberanía de las naciones (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

En otra publicación, el simpatizante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) afirmó que “la dureza y la verdad” son las virtudes que se agradecen en la democracia, por ello se debía responder al “ofensivo pronunciamiento” del Parlamento Europeo, redactado, se burló, por Enrique Krauze y Claudio X. González.

“Como borregos actuaron los eurodiputados. Sólo un gobierno sumiso callaría ante esto”, añadió.

Además, poco después de que se difundiera el comunicado del Gobierno mexicano, Epigmenio Ibarra escribió que “en todos sus puntos y hasta la última coma”, respalda el texto.

“Silencio guardaron los eurodiputados ante las atrocidades del régimen neoliberal y hoy declaran ser todos como Loret. Con dureza y verdad había que responder”

Epigmenio Ibarra escribió que “en todos sus puntos y hasta la última coma”, respalda el texto (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Ante sus publicaciones, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios también respaldaron el mensaje del mandatario federal al Parlamento Europeo, sin embargo, lamentaron lo “grosero” y poco profesional que fue el escrito.

“Con dureza y verdad, estoy de acuerdo, pero no había necesidad de ser grosero, el escrito no es digno del gobierno de un país y conste apoyo a la 4T, pero ahora si se pasaron” y “Era necesaria, no correcta, pero si necesaria, AMLO les dicta agenda a su oposición y esa respuesta fue hacia ellos si el comunicado fuera suave o de invitación a diálogo, acá dirán que tiene miedo y ya lo regañaron en la unión europea”, fueron algunas de las respuestas.

“Se dice que a partir del próximo lunes el congreso europeo deja de sesionar. Ello derivado de la preocupación y zozobra que esté duro y verdadero comunicado ocasionó en el seno de los eurodiputados. Reportan crisis nerviosas entre varios de ellos”, ironizó otro.

AMLO lamentó que se sumen “como borregos” a la estrategia “reaccionaria y golpista” de grupos opositores a su administración (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro.com)

Y es que luego de darse a conocer la respuesta del Gobierno de México a los diputados europeos, donde lamentó que se sumen “como borregos” a la estrategia “reaccionaria y golpista” de grupos opositores a su administración, las críticas han inundado las redes.

Tal fue el caso de la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, quien declaró que con ver la conferencia mañanera del presidente y la “insolente y agresiva” respuesta del gobierno, el Parlamento puede confirmar que en el país no se respeta la libertad de expresión. “Los periodistas sí son vulnerables”, añadió.

“Con esta respuesta del gobierno nos amanecimos. Había muchas maneras de contestar de manera correcta y digna. Han pisoteado una historia de diplomacia y a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores”, apuntó por su parte la diputada panista Margarita Zavala.

SEGUIR LEYENDO: