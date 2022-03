México respondió a exigencias del Parlamento Europeo contra la violencia: “Se suman como borregos”

México respondió a exigencias del Parlamento Europeo contra la violencia FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Este jueves 10 de marzo de 2022, el Parlamento Europeo exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) frenar la violencia contra periodistas y activistas en derechos humanos que desarrollan sus actividades en el territorio nacional, así como garantizar su protección y la creación de un entorno seguro.

A través de la presidencia de la República, la denominada 4T lanzó un comunicado como respuesta a las exigencia de los eurodiputados, en donde iniciaron con la contrapropuesta de frenar la corrupción, las mentiras y las hipocresías.

En un segundo párrafo, el Ejecutivo Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, lamentó que los funcionarios “se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país”.

Además, añadieron que en México no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. Agregaron que desde el Estado no se violan los derechos humanos “como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice”.

“Sepan diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia”, redactaron.

Informaron, en este contexto, que México actualmente es un país pacifista que ha optado por la no violencia, con un gobierno partidario del diálogo, y no de la guerra. “No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora”.

“Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66 por ciento de los ciudadanos, como lo publicó ayer la encuesta de la empresa Morning Consult que lo coloca en segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo. Dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos”, se argumentó desde la parte mexicana.

Por lo anterior, se le pidió a los diputados europeos que para la siguiente se informen y “lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto”, pues en este momento, México “ya no es una colonia de nadie, México es un país libre, independiente y soberano”.

“Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez: ‘Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz’”, finalizaron con firma del Gobierno de la República.

Parlamento Europeo exigió a AMLO frenar violencia contra periodistas

Durante la sesión de este 10 de marzo, se aprobó una resolución, con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones, para destacar que México se ha convertido en el lugar más peligroso del mundo para ejercer estas dos actividades.

“México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”, detalló la Cámara, misma que recordó el violento inicio del 2022, año que, en menos de tres meses, ya registra el asesinato de siete periodistas.

Los eurodiputados resaltaron que la situación de violencia en México se encrudeció desde las últimas elecciones federales en 2018, cuando AMLO se convirtió en presidente de la República y la Cuarta Transformación comenzó a gobernar.

“Al menos 47 periodistas han sido asesinados desde entonces. A ello se suma, advierte el texto, un problema endémico de impunidad, ya que alrededor del 95 % de los asesinatos de periodistas permanecen impunes”, comentó el Parlamento.

Posteriormente, en la sesión se evidenció la preocupación por “las duras y sistemáticas críticas” emitidas parte de las autoridades mexicanas contra los periodistas y su labor, por lo que reprobó este accionar desde Palacio Nacional, el cual, señalaron, alude a la “retórica populista”.

“Alude, en concreto, a la retórica populista del presidente López Obrador en sus conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas”, mencionaron los eurodiputados.

