Erik Rubín contra Luis de Llano: “Una relación que no tenía porqué ser, era un adulto y ella una niña”

Erik no está de acuerdo con Luis de Llano (Fotos: Instagram/@luisdllanomacedo/@timbiri_chesmesx)

La polémica que Sasha Sokol provocó en el mundo del espectáculo ha comenzado a tener sus buenas repercusiones a pesar de que hasta el momento el productor Luis de Llano no se ha pronunciado a más de 48 horas de la denuncia pública en su contra. Ahora, Erik Rubín se puso a favor de su compañera de Timbiriche y además de reiterarle su apoyo incondicional, dejó en claro que no está a favor de las acciones del productor y hasta lamento la escandalosa relación.

Fue en entrevista ante las cámaras del matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, que el cantante que compartió una racha de éxitos y marcó toda una generación con la también actriz, hizo pública su postura sobre el tema que no ha dejado de ser tendencia en redes sociales. De manera muy clara y contundente el esposo de Andrea Legarreta aseguró que aunque de niño no vio nada raro en Sokol o en Llano, eso no significaba que aquello no estuviera mal porque ella era “una niña y él un adulto”.

“Yo nunca he platicado con ella de este tema , esto es algo que yo después de algunos años me enteré, bueno de la relación que tenían pero de niño a mí no me tocó. Una relación que no tenía porqué ser, era un adulto y ella una niña”, sentenció ante el matutino de El Capi Pérez.

La cantante compartió el mensaje en sus redes sociales (Foto: Instagram/@timbiriche_4reva)

En el aeropuerto de la Ciudad de México, después de una presentación en Monterrey, el cantante no dejó de ser cuestionado sobre todas las declaraciones de con quien formó el trío Sasha, Beny y Erik sobre el ex productor de Televisa, por lo que reafirmó su postura sobre toda la situación asegurando que no le importaba que hubiera trabajado con él en el pasado, porque lo relevante es que Rubín consideraba a Sokol como su hermana de sangre.

“Si a alguien amo con todo mi corazón es a mi hermana Sasha, obviamente la apoyo y estoy con ella y sabe que contará conmigo y que bueno que alza la voz porque ella tiene que hacer lo que ella quiera, yo la apoyo en eso, yo no tengo porque meterme, ¿me entiendes? Yo la apoyo en lo que ella decida”, agregó el intérprete de melodías como Cuando Mueres Por Alguien, Dame Amor o Malas Intenciones.

Rubín confesó cómo cuida a sus hijas FOTO: Instagram/@andrealegarreta

Erik Rubín también mencionó que precauciones está tomando ahora que sus hijas Mia y Nina han iniciado su carrera profesional ante los medios de comunicación y la creación de contenido, pues en el caso de la mayor ya debutó en la música con canciones como Me Rehuso, Flecha o Cuando Mueres Por Alguien, y en el de la menor ha participado en películas como Mamá Se Fue De Viaje o La Vida Inmoral de la Pareja Ideal e incluso telenovelas como Te Acuerdas De Mí.

“Para mí mi trabajo ha sido la comunicación, ser un padre presente. Tengo la fortuna de que tengo muy buena comunicación con mis hijas entonces ellas me cuentan todo, es muy importante eso: la comunicación y estar presente como padre, para que cualquier situación se pueda ayudarlas”, mencionó.

Erik no es el único que se ha pronunciado; fue en su cuenta de Twitter donde Benny Ibarra, quien fue el amor infantil de Sasha cuando recién se formó Timbiriche y además es sobrino de Luis de Llano –hijo menor de Julissa, hermana del productor- le refrendó su apoyo a la cantante.

Las desgarradoras confesiones de Sasha Sokol causaron impacto en el medio del espectáculo (Foto: Instagram)

Con un breve, pero contundente mensaje adosado al extenso hilo de Twitter de Sasha, Benny Ibarra dejó conocer su postura ante lo comunicado: “Te abrazo amiga querida Sasha Sokol siempre”. Con esto, Benny dejó en claro que sin importar ser sobrino del productor y creador de Timbiriche, su lealtad se encuentra con la intérprete de Rueda mi mente.

