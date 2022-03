Cabeza de Vaca arremetió contra Santiago Nieto por denuncias en su contra: “Un sicario político”

Cabeza de Vaca arremetió contra Santiago Nieto por denuncias en su contra (Foto: Cuartoscuro/ Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR), comandada por Alejandro Gertz Manero, mantiene abiertas las investigaciones en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, abanderado panista.

Entre los delitos que han intentado imputarle destacan el de delincuencia organizada, lavado de dinero y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, e incluso se libró una orden de aprehensión en su contra en mayo de 2021.

Al respecto, el gobernador de Tamaulipas, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva de Grupo Fórmula, aseguró que hasta el momento, tanto las investigaciones de las autoridades como su trabajo legal, han dado los resultados esperados y han comprobado que “Santiago Nieto mintió”.

Según el propio funcionario estatal, el ex director de la Unidad de Inteligencia Financiera “mintió, engañó a la Cámara de Diputados, falseó información, entregó documentos alterados y no sólo eso, también hizo imputaciones sobre ciudadanos norteamericanos que no tienen nada que ver con esto”.

Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que Santiago Nieto "mintió, engañó a la Cámara de Diputados, falseó información, entregó documentos alterados" (Fotoarte: Steve Allen)

Recordó, en este contexto, que incluso a uno de los imputados por la UIF ya le concedieron un amparo en el que dieron a conocer “que no hay un solo elemento en la carpeta de investigación” para proceder legalmente.

Por otro lado, se refirió en diversas ocasiones al ex funcionario mexicano como “Sicario Nieto”, pues consideró que “hizo un papel más que de director, como un sicario político” .

“Hizo ese papel porque así como hacen los sicarios de asesinar, matar, acribillar cobardemente, éste utilizó la institución para querer callar, silenciar a los adversarios políticos del partido del gobierno, esa fue su función”, dijo al periodista Ciro Gómez Leyva.

El periodista, Ciro Gómez Leyva cuestionó al gobernador sobre los delitos que intentan imputarle FOTO: PAOLA HIDALGO/ CORTESÍA GRUPO IMAGEN /CUARTOSCURO.COM

También presentó los documentos en los que la Fiscalía General de la República, a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero, habría llegado a la conclusión de que no existió la supuesta denuncia hecha por un testigo protegido, referido como Ángeles, uno de los argumentos más fuertes de Nieto para vincularlo con grupos del crimen organizado.

“La misma Fiscalía ya determinó el no ejercicio de esa investigación y donde determina que jamás sucedió. Ese medio de comunicación lo sacó desde 2016 para querer descarrilar mi candidatura. Una muestra de que todo fue producto de intereses perversos que había en Tamaulipas, retomados por esta persona para iniciar lo que fue una investigación política”, señaló el gobernador que está a punto de presentar su sexto y último informe de funciones al frente del estado.

Por último, Francisco Javier Cabeza de Vaca aseguró que frente a los “señalamientos, ataques, difamaciones, calumnias” y “delitos inventados”, no existe arma más poderosa “que la verdad misma”.

Fotografía de archivo del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto. EFE/ José Méndez

Los últimos detalles que ha arrojado el caso, es que en noviembre de 2021 el gobernador obtuvo un amparo a su favor, luego de que en mayo libraron una orden de aprehensión en su contra por los supuestos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, informó el diario Excélsior.

Además, desde junio del mismo año, el Congreso de Tamaulipas aprobó reformas a la Constitución local y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado, dando así fuero definitivo al actual gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por lo que tampoco podía ser detenido.

Sin embargo, la FGR intentó presentar una revisión del amparo, pero un juez federal la rechazó porque la institución habría presentado dicho recurso de manera extemporánea.

