Con escoba en mano captaron a Mariana Rodríguez retirando vidrios del Palacio de Gobierno

Mariana Rodríguez barrió los vidrios y se quitó los zapatos para ayudar (Foto: IG @mariandzcantu)

Después de asistir a su primera marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer, Mariana Rodríguez, primera dama de Nuevo León, apareció en las ventanas del Palacio de Gobierno de la entidad recogiendo vidrios rotos.

Y es que durante las manifestaciones, parte del contingente de mujeres incendiaron la puerta del edificio gubernamental y lograron acceder al recinto, con lo que también quebraron algunos vidrios. Ante esto, Mariana mostró desde sus historias de Instagram y en el transcurso de la mañana de este miércoles, su colaboración para resarcir los daños.

Con la canción de fondo de I am a woman de Emmy Meli, se puede observar en los audiovisuales compartidos a La Chavacana con un casco, protección en los ojos y descalza, removiendo los vidrios del Palacio del Gobierno y realizando labores de limpieza, mientras reporteros la documentan desde la calle.

Posteriormente, Cantú aparece dentro de las instalaciones del recinto, colocando carteles con consignas feministas en la pared. De igual forma, compartió el mensaje que Samuel García dio ante los hechos y destacó la publicación de una internauta que señalaba: “Primer gobernador que empatizó y está con nosotras”.

En el texto referido, el gobernador de Nuevo León realizó un video que publicó en redes sociales y mostró cierto descontento ante la “anarquía que se vivió”.

Mariana Rodríguez colocó carteles con consignas feministas adentro del Palacio de Gobierno (Foto: IG @mariandzcantu)

“Sé que están consternados por las fotos y los videos del Palacio. Yo también lo estoy, pero más consternados deberíamos de estar de la violencia, el abuso y la discriminación que han sufrido mujeres y niñas de nuestro estado y de todo México por mucho tiempo”, inició comentando el neoleonés.

Mencionó que a pesar de la rabia muchas de las mujeres se manifestaron de forma pacífica y “ejemplar” en el estado. García ahondó en que estos actos pudieron ser por “infiltrados” o “una minoría”. Recalcó que afortunadamente no hubo ningún acto de autoritarismo “ni una lesión, ni una herida y ni una vida perdida en esta manifestación”.

Y en un tono más amable apuntó que el correría con los gastos de las reparaciones necesarias al recinto gubernamental.

“Me hago responsable y lo voy a pagar de mi bolsa”, dijo.

Posteriormente, en una Instastorie, Samuel García les envió un mensaje a las más de seis mil mujeres que acudieron a la marcha el pasado martes.

“Entiendo su enojo, pero en este palacio no somos sus enemigos, somos sus aliados, aquí no tiene que romper y quemar las puertas, porque las puertas están siempre abiertas para ustedes”, destacó.

Mariana Rodríguez acudió a su primera marcha feminista

La influencer acudió a la marcha del 8M (Foto: IG @mariandzcantu)

El pasado 8 de marzo de 2022, Mariana Rodríguez acudió por primera vez a la manifestación que partiría de la Explanada de los Héroes en Nuevo León y que atravesó las principales calles de Monterrey. Así, desde su cuenta de Instagram la influencer compartió su experiencia.

Hoy acudí a mi primera marcha en el Día Internacional de la Mujer. Acudí en silencio. Acudí por mí y por todas. Quiero empezar por pedir perdón. Perdón a todas aquellas que ya no están con nosotros, perdón a todas las que no alcanzaron a recibir ayuda, perdón por todas aquellas que sufrieron violencia de manera invisible”, comenzó.

La Chavacana, se mostró arrepentida por su actitud y pensamiento sobre la lucha contra la violencia de género en el pasado.

“Pero sobre todo, perdón por haberme sentido ajena tantos años, por haber pensado que como yo no sufrí violencia, yo no tenía por qué marchar. Perdón por haber juzgado desde mi privilegio. Perdón por haber dicho que no era feminista”, sentenció.

