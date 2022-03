Azucena Uresti se defendió ante acusaciones de AMLO en la mañanera: “Yo no recibo consigna”

Azucena Uresti se defendió de Amlo tras acusaciones (Foto: IG @azucenau/ ig @Lopezobrador)

La periodista Azucena Uresti se defendió después de que, durante la conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetiera contra ella por señalar las vallas colocadas en zonas principales de la CDMX previo a la manifestación del 8M.

Todo comenzó cuando el mandatario del país mostró un fragmento del noticiero en Milenio conducido por la periodista. En donde se escucha a Azucena señalar que el gobierno decidió colocar protección a los edificios para resguardarlos durante la marcha conmemorativa al Día Internacional de la Mujer.

“La ciudad de las libertades es hoy una ciudad amurallada. Hay tres camas de vallas metálicas que resguardan Palacio Nacional, son aproximadamente tres metros y medio de la banqueta hacia carriles centrales del circuito del Zócalo, ahí están”, dijo la comunicadora.

En este sentido, en el audiovisual se observa un recorrido por lugares como Bellas Artes, la Glorieta de las Mujeres que Luchan, Banco de México, Hemiciclo a Juárez, entre otros.

“Han trabajado mucho (...) todos los lugares están amurallados, vallas metálicas o tapizadas de madera. Además, ¿están con el temor o tendrá el gobierno alguna información que quiera compartir? que el mismísimo general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional en persona supervisa esta noche las instalaciones de las vallas metálicas frente a Palacio Nacional”, concluyó la periodista.

El presidente mostró un video en la conferencia de este miércoles (Foto: IG @azucenau/ ig @Lopezobrador)

Ante esto, AMLO comenzó a reírse al final de la proyección, destacó que ese era el trabajo del general y ahondó en que el edificio donde trabajaba Uresti también fue resguardado de esta forma.

“Ese es el edificio de Milenio y ellos pidieron que se les protegiera y desde ahí está ella transmitiendo (...) es una falta de rigor periodístico. Están mostrando que son medios que defienden a grupos de intereses creados y que están en contra de gobiernos que buscan combatir la corrupción y ayudar a los pobres. Son medios de la oligarquía para decirlo con claridad”, sentenció.

Debido a la mención, Azucena no se quedó callada y desde su cuenta de Twitter respondió al presidente de la república.

“No señor Presidente @lopezobrador_ yo no recibo consigna, no estoy a favor de grupos de intereses creados. Le pido, de la manera más respetuosa, mostrar las pruebas de sus dichos”, escribió.

Las respuestas de apoyo hacia la comunicadora rápidamente aparecieron en redes sociales, entre ellos, Javier Lozano: “¿Y, ahora, con qué pendejada salió este señor? Toda mi solidaridad con Azucena. Ya párele, presidente. Haga su trabajo y deje a los periodistas en paz”, colocó.

Azucena negó estar a favor de grupos de interés (Foto: Captura de pantalla/Tw @azucenau)

La senadora panista Lilly Téllez tampoco se quedó callada y recalcó que Uresti era una persona seria en su trabajo y condenó las declaraciones del mandatario.

“La periodista @azucenau es una profesional. Le exijo al Presidente que se disculpe públicamente con ella por calumniarla. Ya basta del abuso y de la cobardía de atacar a una ciudadana de bien y en cambio felicitar al crimen organizado con todo el peso oficial de la mañanera”, mencionó.

Asimismo, otros internautas exhortaron a AMLO a dejar de arremeter contra los medios y lo tacharon de misógino por sus declaraciones.

“Basta Señor presidente @lopezobrador_ Basta de atacar periodistas todos los días !!! Ha reemplazado usted las tareas de gobierno por la promoción de sus odios y de sus miedos personales!!! [sic]”, “Amanecimos con la noticia de la protesta de las mujeres por la violencia en su contra, desde luego contra las periodistas; y en el programa mañanero, con todo su poder, el presidente agrede a una mujer, a una periodista”, se lee en Twitter.

SEGUIR LEYENDO