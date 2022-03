Epigmenio Ibarra arremetió contra reportaje de MCCI: “Una calumnia por encargo”

Epigmenio Ibarra también se burló de las aclaraciones realizadas por el coautor del reportaje (Foto: Cuartoscuro)

Epigmenio Ibarra, productor e incansable defensor de la Cuarta Transformación (4T) arremetió de nueva cuenta contra la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que reveló una lujosa casa en Texas, Estados Unidos, que fue propiedad de un ex ejecutivo de Baker Hughes.

A través de redes sociales, el también periodista cuestionó si el reportaje de la Casa Gris, como la bautizó la oposición, en realidad se trata de un trabajo periodístico, pues, a su parecer, es más una “calumnia por encargo” que detonó una campaña de linchamiento contra José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y de su esposa Carolyn Adams.

“Reportaje el de la #CasaGris? Que va! No cumple con ninguno de los requisitos de un trabajo periodístico serio. Es una calumnia por encargo, un golpe político, el detonador de una campaña de linchamiento vs Carolyn Adams, José Ramón y AMLO. Y el autor sale con que él no es como Loret”, escribió Ibarra.

Posteriormente, cuando supo de las nuevas declaraciones de Raúl Olmos, coautor de esta investigación, decidió dedicarle un nuevo tuit para burlarse: “Que siempre si es como Loret el autor del “reportaje” (dice) de la casa gris…”, sentenció.

El productor señaló que la investigación de MCC no es un trabajo periodístico (Foto: Twitter)

Olmos, quien realizó este trabajo al lado de Verónica Ayala y Mario Gutiérrez Vega, negó en días pasados que dentro de la investigación hayan estipulado la existencia de un conflicto de interés, pues sentenció que diversos medios de comunicación fueron los encargados de hacer dicha acusación.

Luego de realizar estas declaraciones, por medio de su cuenta de Twitter, el periodista precisó el contenido de dicho audio que se dio a conocer. Sobre ello, aseguró que las declaraciones las otorgó en supuestamente durante la clase de un diplomado que el reportero imparte en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

“Fue un trozo de una clase que impartí y omite contenidos claves que dan sentido a mis palabras. Lamento que diversos medios y el presidente @lopezobrador_ hayan tomado como referencia el audio sin contexto”, redactó.

Posteriormente, aseguró que en sus clases siempre aconseja evitar calificar las conductas objeto de las investigaciones, ya que a los reporteros les corresponde informar con base en documentos, datos duros comprobados y elementos de prueba.

Dicho principio, afirmó Olmos, obliga al periodista a difundir datos duros comprobados, en lugar de adjetivar a los involucrados. “Los reporteros informamos, no opinamos, y calificar una conducta implica un juicio”, escribió en un tuit.

Raúl Olmos aclaró el posible conflicto de interés revelado por la investigación de la Casa Gris (Foto: Twitter)

“Así lo he hecho en mi carrera profesional y en investigaciones anteriores sobre corrupción en los sexenios de Fox, Calderón y Peña. Eso fue lo que expliqué en clase: en lugar de escribir la palabra corrupción en un reportaje, mostremos las evidencias de esa conducta”, ahondó.

Sobre lo que realizaron en la investigación de la Casa Gris, reveló que consignaron lo hechos que evidenciaban un potencial conflicto de interés por parte de López Beltrán. Además, explicó que no se escribió el delito directamente, no por que no existiera, sino porque se limitaron a registrar la evidencia y datos probatorios.

Finalmente, refrendó cada palabra que escribió y destacó que varios analistas han apoyado las evidencias de la investigación, mientras que los propios involucrados han confirmado datos. Asimismo, sentenció que serán las autoridades las cuales determinarán si hubo corrupción en la Casa Gris o no.

“¿Hubo corrupción o beneficios indebidos en la #CasaGris? Eso no le corresponde determinarlo a los reporteros, ni a los involucrados ni mucho menos al presidente. Eso le compete a las autoridades que realizan la investigación en México y en EU”, finalizó su hilo.

