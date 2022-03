AMLO reiteró que en su gobierno “se acabaron las condonaciones de impuestos”

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO/ARCHIVO

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió que en su gobierno se terminaron los privilegios fiscales, trate de quien se trate.

Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal recordó que anteriormente, “era común perseguir o encarcelar a artistas famosos y aparentar de que se estaba combatiendo la evasión fiscal y a los de mero arriba no se les tocaba” aseveró el presidente luego de que un reportero le cuestionó sobre el caso del actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, quien incluso ya fue sentenciado a que pague una deuda de 12.3 millones de pesos de Impuesto sobre la Renta (ISR) multas y recargos al SAT, por una deuda que adquirió cuando fue alcalde, pero que se ha amparado para no pagar.

López Obrador insistió que todos los mexicanos están obligados a pagar impuestos, pero los gobiernos anteriores condonaron miles de millones de pesos a empresarios y a grandes corporaciones.

“Ahora no, se reformó la Constitución, ya no hay condonaciones (...) Claro que todos los ciudadanos estamos obligados a pagar impuestos, pero eso era lo que se exigía y los que contribuían eran los que no tenían influencias, los que se sentían dueños de México no pagaban impuestos. Digo esto porque hace como dos días salió lo de una cantante, Belinda, y ella tiene un juicio en el SAT y lo está defendiendo y no vamos a irnos sobre Belinda, tú estás planteando lo de un gobernador, Haz una solicitud a transparencia (Inai)”, dijo el mandatario.

Luego de que el reportero precisó que ya hay una resolución de un juez que lo obliga a pagar ante el SAT, López Obrador le pidió que le llevara la información para darla a conocer.

“Ayúdennos en eso porque yo no puedo pedir el informe sobre lo que ganan periodistas golpeadores mercenarios como (Carlos) Loret de Mola y otros muy famosos. Tengo información de que obtuvo 35 millones de pesos en un año, solo de ingresos personales como 3 millones mensuales, y hay otros que ganan hasta 15 millones de pesos mensuales y da la casualidad de que son todos los que están agrupados para golpearnos”, dijo.

Aseguró que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue cuando más se promovió la corrupción y el tráfico de bienes para entregarlos a sus allegados " entonces ya basta con esa manipulación”, señaló.

Luego de pedir la lista de los grandes deudores al SAT, el mandatario federal aseguró que los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto condonaron miles de miles de pesos a empresas como Televisa.

“Calderón y Peña le condonaron a Televisa 20 mil 400 millones de pesos. Yo creo que el equivalente al presupuesto de San Luis Potosí, pero no solo fue Televisa. Además también aclararlo, era legal imagínense, por eso fue la reforma Constitucional. Banamex 15 mil 848 millones de pesos, también es el presupuesto de un año de un estado de la República no muy grande; Cemex, Grupo Carso, ICA, Grupo Salinas, Inbursa, GM, Bancomer, Alfa y así .. entonces esto ya no”, aseguró.

Resaltó que ahora, con la venta de acciones de Televisa y Univisión se están pagando 15 mil millones de pesos por impuestos, pero recordó que con ventas anteriores de gran magnitud, como lo fue la de Banamex en el gobierno de Vicente Fox, “no pagaron ni un centavo de impuestos. Ahora que está en venta, van a tener que pagar los impuestos. Entonces esa es la diferencia”, enfatizó.

