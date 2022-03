Por qué el pan y la tortilla podrían aumentar sus precios en los próximos días

Ciudadanos calificaron como un “brutal golpe a la economía” el incremento que sufrió el precio de la tortilla, además indicaron que con este aumento se ha empezado a generar una escalada en otros productos de consumo básico (FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM)

Después de dos años de pandemia, los mexicanos enfrentan un escenario de inflación por encima del 7 por ciento, lo que genera un alza importante en el costo de alimentos, entre ellos el de la tortilla y el pan, además de otros bienes de consumo, aunado a la presión de un creciente precio de los combustibles.

Pese a la lejanía del conflicto bélico en el este de Europa, analistas advirtieron las consecuencias que desencadenaría en la economía globalizada y en nuestro país la ciudadanía no debería sorprenderse al encontrar su pan favorito, o los tacos preferidos, a un precio más caro, indicó Alejandrina Barajas, investigadora del Centro de Investigación Económica del Noroeste (CIEN), ubicado en CETYS Universidad Campus Mexicali.

La invasión de Rusia a Ucrania podría provocar un aumento en el precio del pan y la tortilla en México, de acuerdo con analistas, debido a que estos dos países son de los mayores productores de trigo a nivel mundial, lo que impacta en la oferta y demanda de este cereal. Además son importantes productores de maíz, otro de los granos relevantes para nuestro país.

Según algunos análisis europeos, el precio del trigo ya aumentó un 37 por ciento desde el inicio del conflicto y su efecto podría extenderse a otras regiones. Se estima que solo Rusia exporta al mundo el 12% del trigo que se requiere para la producción de alimentos.

Elaboración de pan en la Ciudad de México. (FOTO: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

El ataque de Rusia sobre el este europeo genera incertidumbre en la proveeduría de este producto al mercado internacional. Por lo que, ante la falta de producción de Ucrania el precio del trigo, y de todos los productos que lo utilizan como insumo, ha .

Los incrementos en los precios de alimentos y en los energéticos impactarán en la inflación, la cual en el 2021 presentó sus mayores alzas en la historia reciente pese a los esfuerzos del Banco de México por controlarla a través del aumento en las tasas de interés.

La esperanza del gobierno federal y de algunos analistas económicos era que en 2022 se pudiera controlar la inflación, pero con los aumentos mencionados a causa del conflicto, esta seguirá afectando el poder adquisitivo de la población.

El efecto de Ucrania sobre el trigo

Foto de archivo de una cosechadora en un campo de trigo (FOTO: REUTERS/Stephane Mahe)

Ucrania, conocido como el granero de Europa, es el tercer productor de trigo a nivel global, y debido a la invasión que enfrenta, sus actividades económicas se hallan paralizadas. Durante la invasión los productos agrícolas no pueden exportarse de manera habitual, reduciendo así la disponibilidad en el mercado.

Mientras que Rusia ocupa el primer lugar en la producción de trigo y debemos recordar que esta nación enfrenta una serie de sanciones financieras internacionales con el propósito de dificultar sus procesos de exportación e importación, esto como una medida económica para disuadirle de su intento de ocupación en territorio ucraniano.

Para México esto podría no representar un problema a primera vista, debido a que la producción de pan y tortilla no depende de las importaciones desde esos dos países. No obstante, Europa depende en buena medida de los cereales provenientes de Ucrania mientras que el continente africano requiere de los granos de Rusia. Esto generará que los países afectados salgan a buscar al mercado internacional la materia prima necesaria para la producción de alimentos, generando un alza en los precios.

Los combustibles también al alza

La presión en la demanda sobre los energéticos ha generado un alza en los precios de la gasolina en los últimos meses (FOTO: BLOOMBERG)

El temor de los mercados internacionales por el suministro suficiente de petróleo y gas ha generado un alza hasta los 100 dólares por cada barril del combustible mientras que el precio del gas sufrió un incremento debido a que Europa depende en buena medida del gas producido por Rusia.

Para paliar la situación en Europa, países productores de gas como Estados Unidos y otros de medio oriente han destinado buques de gas natural licuado hacia ese continente. Esta situación afecta a México, pues nuestra nación importa la mayor parte de este combustible desde zonas como Texas.

En México, el alza de la gasolina es uno de los temas que mayor interés genera debido a que un aumento está asociado a la subida de precios en una amplia gama de productos y servicios. Por esta razón, autoridades hacendarias han ajustado a la baja el impuesto especial con el propósito de paliar el efecto sobre los consumidores.

