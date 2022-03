Revocación de Mandato: Morena en el Senado pidió comparecencia de Lorenzo Córdova por presupuesto del INE

Morena en el Senado buscará la comparecencia de Lorenzo Córdova para que informe sobre cómo se está organizando la Revocación de Mandato (Fotos: Morena // EFE)

El grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República buscará la comparecencia del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, para que informe sobre cómo se está organizando la consulta de Revocación de Mandato.

En conferencia de prensa, los legisladores morenistas indicaron que el objetivo de la comparecencia es que el consejero presidente explique en que ha utilizado el INE el presupuesto para la Revocación, así como por qué requiere “tres veces más” de lo que obtuvo en la consulta para enjuiciar a los expresidentes.

“El fundamento de la comparecencia es que nos explique por qué teniendo tres veces más presupuesto, va a poner el mismo número de casillas que la que se puso en la pasada consulta”

Los senadores señalaron que la única información que el órgano electoral ha dado es que ahora se debe capacitar a quienes serán los funcionarios de casillas, sin embargo, los morenistas aseguraron que “eso no justifica que nos cueste tres veces más”.

El objetivo de la comparecencia es que el consejero explique en que ha utilizado el INE el presupuesto para la Revocación (Foto: Twitter/INEMexico)

Recordaron que en el proceso electoral del 2021 hubo casillas que comenzaron actividades hasta las 10:30 de la mañana, lo que demostró que la capacitación que les dieron a los funcionarios de las mesas directivas “no fue la adecuada”.

“Esperemos que ahora, en el tema de la consulta, no apliquen esa misma ruta y que se garantice la participación de la sociedad”, sentenciaron.

Asimismo, dijeron que Lorenzo Córdova debe explicar al Senado la escasez de difusión que han tenido para la Revocación de Mandato, pues afirmaron que es un deber constitucional “que no están llevando a cabo”.

Finalmente, los morenistas detallaron que la comparecencia es un punto de acuerdo que ya se envió a la Comisión de Gobernación, por lo que esperan que en esta semana se apruebe y, “a más tardar en dos semanas”, Córdova Vianello asista al Senado.

Los morenistas detallaron que la comparecencia es un punto de acuerdo que ya se envió a la Comisión de Gobernación (Foto: Twitter/@Cecilia__SG)

“Esperamos tener a Lorenzo Córdova en máximo dos semanas en el Senado, para que le explique a los senadores, a las senadoras y al pueblo de México que está pasando con el dinero del INE para la consulta de Revocación de Mandato”

Cabe recordar que el pasado 24 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó que el INE destinó mil 692 millones de pesos para instalar 57 mil casillas, mientras que en 2021 pusieron el mismo número en la consulta para juzgar a los ex presidentes utilizando 502 millones de pesos.

“Van a poner las mismas casillas que pusieron en la consulta pasada, pero además, les costó 500 millones la colocación de las casillas para la consulta de la vez pasada, y ahora van a poner lo mismo, pero no son 500 millones ya son mil 700, mil 800 millones, entonces ¿Cómo están las cuentas? Va a costar dos, tres veces más. Eso lo voy a dar a conocer, imagínense, va a ver municipios en donde no van a instalar una casilla. ¿Qué no es eso una afrenta a la democracia?”, aseveró.

El Instituto Nacional Electoral sostuvo que las actividades de este año no son comparables con la consulta popular (Foto: Cuartoscuro)

En tanto, el Instituto Nacional Electoral sostuvo que las actividades de este año no son comparables con la consulta popular, ya que para la Revocación de Mandato se inició el proceso desde cero, en cambio, para la organización de la consulta del pasado primero de agosto el INE contó con la inercia de varias actividades para organizar la elección federal.

“En ese entonces, por ejemplo, fueron convocados los mismos funcionarios y funcionarias de casillas que habían recibido y contado los votos de sus vecinos en dichos comicios”, detalló.

