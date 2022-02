Diputados de Morena compararon a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama con “Viruta y Capulina”

Ignacio Mier Velazco arremetió contra consejeros del INE (Video: Twitter/@NachoMierV)

Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, arremetió contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), tras las medidas cautelares que han implementado durante el periodo de veda electoral por la consulta de Revocación de Mandato.

A través de sus redes sociales, el legislador federal compartió una de sus participaciones en el Parlamento Abierto por la Reforma Eléctrica, en el cuál fue cuestionado por la prensa que se encontraba en el recinto de San Lázaro y explicó que los foros deben de continuar, puesto que no son propaganda gubernamental, sino un proceso propio de la cámara.

Además, su molestia no fue dirigida a todos los integrantes del Consejo General del INE, sino para Córdova Vianello y Murayama Rendón, a quienes señaló el viernes 25 de febrero de perder la confianza de la población y parecerse a “Viruta y Capulina”.

“La veda electoral vigente sólo atañe a la consulta sobre la Revocación de Mandato. Los parlamentos y los foros sobre la #ReformaEléctrica forman parte del proceso legislativo. Es penoso que los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama terminen pareciéndose a Viruta y Capulina”

Morena y el INE continúan enfrentándose por la Revocación de Mandato (Fotos: Cámara de Diputados/INE/Cuartoscuro)

El morenista sentenció que los foros permitieron conocer cuál es la radiografía sobre el sistema eléctrico mexicano, puesto que la reforma que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será de gran relevancia para cambiar lo que estableció el paquete de cambios que encabezó la administración del exmandatario Enrique Peña Nieto.

Sentenció que, desde 2013, en México no existió el “piso parejo” en todo el ámbito energético, puesto que existió un quebranto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) al privilegiar al sector privado.

Además, recordó que el próximo lunes 28 de febrero dará por terminado el Parlamento Abierto, fecha en la que estarán algunos gobernadores de las entidades federativas del país, por lo que al término del evento, la secretaria técnica de la Junta de Coordinación Política deberá presentar la relatoría a las comisiones unidas de Medio Ambiente, Energía y Puntos Constitucionales inicien el proceso de dictaminación.

Fernández Noroña salió en defensa de la jefa de Gobierno de la CDMX (Fotos: Cuartoscuro/Gobierno CDMX)

No obstante, Mier Velazco no fue el único personaje cercano a la Cuarta Transformación que arremetió contra el INE, pues también mostró su molestia el legislador del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, quien no vio correcta la medida cautelar que se interpuso contra Claudia Sheinbaum.

El pasado 24 de febrero el petista aseguró que los integrantes del Consejo General del INE no fungen como árbitros, sino como “paniaguados”, es decir, como personajes cercanos al Partido Acción Nacional (PAN), por lo que mandó su solidaridad y apoyo a la mandataria local.

Ante lo cual, pidió a los aludidos “parar” su supuesta soberbia, arrogancia y prepotencia, puesto que los acusó de “cobijar” los ataques contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero “censurar” alguna mención hacia la figura del Ejecutivo que provenga de los grupos de la Cuarta Transformación.

Claudia Sheinbaum anunció que cumplió con la solicitud del INE (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Las palabras de Fernández Noroña fueron en respuesta al tuit que publicó la jefa de Gobierno de la CDMX en el cual anunció que cumplió con la solicitud del órgano electoral de retirar los mensajes que “vulneraron” la veda electoral de la Revocación de Mandato.

Sin embargo, indicó que le llamó la atención la última parte de la petición de la notificación donde se declara improcedente una queja ciudadana en contra de diversos legisladores federales y locales del PAN por la presunta violación a la veda al llamar a las personas a no participar en la Revocación de Mandato.

Finalmente, el consejero Ciro Murayama respondió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y estableció que la molestia que mostró la mandataria local se debió a que confundió el boletín de prensa con la notificación que el INE mandó directamente a su oficina, por lo que su reacción solo respondió a un error.

