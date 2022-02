Juan Osorio no ha hablado con la familia de Vicente Fernández sobre bioserie “no oficial”

El productor de Televisa ha estado abocado a su serie y no se ha dado a la tarea de platicar con los Fernández (Foto: Instagram)

En diciembre pasado, a pocos días de que el fallecimiento de Vicente Fernández conmocionara al público, se dio a conocer que ya se preparaba una serie basada en su vida, además de la “oficial”, que será protagonizada por Jaime Camil para la cadena colombiana Caracol TV. Cabe mencionar que en esta serie se contará la vida del cantante y basó gran parte de su argumento en las entrevistas que el propio charro brindó, por lo que es considerada la versión aprobada por la familia Fernández Abarca. Sin embargo, al tiempo se dio a conocer de un segundo proyecto que también retratará la vida de Chente:

Se trata de una producción de Televisa basada en el controversial libro escrito por la periodista argentina Olga Wornat, El último rey, donde da cuenta de los amoríos que sostuvo el cantante en su ascenso a la fama, su estrellato y sus últimos años, además de temas polémicos como el presunto vínculo de Gerardo Fernández, hijo mayor del fallecido charro, con el crimen organizado, temas que han causado la molestia entre los integrantes de la dinastía jalisciense.

Luego de varias semanas de especulaciones y las filtraciones de algunas imágenes donde se puede ver a Pablo Montero, el protagonista de la versión que prepara Televisa con el productor Juan Osorio, el ejecutivo por fin accedió a dar detalles sobre el proyecto que actualmente lidera y del cual ya lleva varios capítulos grabados.

Jaime Camil protagoniza la versión "autorizada" por el fallecido charro (Fotografía Twitter: jaimecamil)

A un día de la presentación de El rey: el hijo del pueblo, nombre oficial de la serie no autorizada por la familia Fernández, se dio a conocer el primer avance donde llamó la atención la presencia de la primera actriz Angélica Aragón, en el que representa su gran regreso a la pantalla de Televisa.

Ha sido el productor de la bioserie quien contestó algunas inquietudes del periodista Gustavo Adolfo Infante sobre la realización del ambicioso proyecto, del que Vicente Fernández Jr. aseguró que “no le interesaba ver”, toda vez que el guion está basado en el polémico libro de Wornat.

Primeras imágenes de Pablo Montero como Vicente Fernández en la bioserie basada en "El último rey". (Captura: Ventaneando/ YouTube)

Juan Osorio admitió que no ha entrado en contacto con la familia Fernández pues ha estado muy ocupado con la preparación del proyecto: “No. Me tenía que preocupar por toda la producción y estoy muy metido en eso. Yo me dedico a lo mío, pero en eso (hablar con la familia) yo me mantengo al margen y eso no me corresponde”, dijo el papá de Emilio Osorio, quien dará vida a Alejandro Fernández en su edad más temprana en la esperada serie.

Respecto a la etiqueta de “serie no oficial” que le han adjudicado algunos medios y el público a su trabajo, Osorio no emitió opinión, sino que se limitó a destacar su labor en la realización del producto: “Yo soy un productor al que le encantan los retos y estoy muy contento”, agregó.

Osorio ve la serie de Vicente Fernández como un reto a superar (Foto: Captura de pantalla)

Además, la ex pareja de Niurka Marcos, reveló las cualidades que pudo reconocer en Pablo Montero para haberlo elegido como protagonista de la historia y confesó que la convivencia que tuvo con el fallecido cantante, intérprete de temas como La ley del monte y Por mujeres como tú, jugó mucho a su favor: “Él sabe montar, sabe portar un traje de charro, le creo, está cantando… y conocía de él, creció con la familia. Es muy difícil llenar los zapatos de un ídolo, pero tenemos que apegarnos a lo que más se acerque”, explicó.

El elenco que conforma la bioserie que saldrá al aire el próximo 14 de marzo en horario nocturno se compone por figuras como: Angélica Aragón, Vince Miranda, César Évora y el hijo del productor, Emilio Osorio.

