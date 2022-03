Lía Limón respondió a Martí Batres por supuesta represión en Álvaro Obregón: “Pónganse a trabajar”

Lía Limón le pidió a Batres comportarse como secretario de gobernación (Foto: Twitter/@lialimon)

Lía Limón García, alcaldesa de Álvaro Obregón en Ciudad de México, le respondió a Martí Batres, secretario de Gobierno de CDMX, quien acusó a las autoridades de este territorio de llevar a cabo presuntos actos de represión.

Por medio de un comunicado, la política le pidió a Batres Guadarrama dejar de actuar como presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para que empiece a conducirse con el cargo que ostenta actualmente, pues está obligado a coordinar las relaciones con todas las alcaldías.

“En su carácter como funcionario público no he recibido, hasta el momento, una llamada suya. La Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México lo obliga a coordinar las relaciones con las alcaldías, cosa que no hace”, aseguró.

Asimismo, le recordó que los funcionarios deben de actuar conforme a las atribuciones que les mandata la ley. Por ello, aseguró que ya se encuentra en coordinación con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para seguir de cerca los trabajos de investigación realizados por los elementos de proximidad.

Posteriormente mencionó que la veda electoral ya está en funcionamiento, por lo que toda promoción electoral, incluidas las pintas en bardas son considerados delitos que, en caso de flagrancia, deben ser remitidos ante las instancias correspondientes.

Además, señaló que este caso viola la Ley de Cultura Cívica, artículo 29, fracciones quinta y decimotercera, las cuales castigan las infracciones contra el entorno urbano de la Ciudad, entre las cuales se encuentran “Pintar, adherir, colgar o fijar anuncios o cualquier tipo de propaganda en elementos del equipamiento urbano, del mobiliario urbano, de ornato o árboles, sin autorización para ello”.

Finalmente, señaló que cuando se trata de asuntos que relacionan a Morena, el secretario Batres “mide con diferente vara”, la situación. Ante esto, recordó el proceso iniciado contra Alessandra Rojo de la Vega por un supuesto delito electoral que, aseguró, no cometió.

“En el caso de la pinta de bardas, que es flagrante, defiende a los de Morena que cometen el delito poniéndose, para variar, del lado de la impunidad. Insisto, dejen de perseguir a la oposición y pónganse a trabajar para los ciudadanos que es a quienes nos debemos todos”, sentenció Limón García.

Rojo de la Vega manifestó su solidaridad ante este caso y aseguró que las autoridades capitalinas “echan montón” para vincular a sus detractores a base de mentiras.

“Toda mi solidaridad Lía. En esta ciudad “de libertades y derechos” a conveniencia. Donde una fiscal y sus ministerios públicos, 7 de ellos, echan montón para intentar vincular a proceso con mentiras y supuestos delitos”, escribió en sus redes sociales.

¿Qué denunció Martí Batres?

Por medio de su cuenta de Twitter, el funcionario de la CDMX denunció que policías de la alcaldía Álvaro Obregón “detuvieron, esposaron y remitieron a los separos a dos personas por el solo hecho de realizar una pinta el pasado 1 de marzo”, escribió Batres, quien aseguró que este fue un un acto de “represión reprobable constituye un retroceso inadmisible en una Ciudad de Derechos y Libertades”.

Estas declaraciones calaron hondo en las filas del Partido Acción Nacional (PAN), que condujo a Lía Limón a su puesto político, y se manifestaron en contra de Martí Batres. Por un lado, el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, lo acusó de querer provocar un “linchamiento” contra la autoridad.

Mientras que por el otro, la diputada federal Margarita Zavala sentenció que Batres no está actuando conforme al papel que está desempeñando. Por lo que detalló que el actuar del morenista contravino el artículo 27, fracción XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México.

