PRD exigió un alto al hostigamiento político contra Sandra Cuevas: “No pueden asumir que perdieron”

Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), respaldó a la alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX), Sandra Cuevas, por la “persecución política” que hay por parte de las autoridades de Morena.

En conferencia de prensa, el líder del Sol Azteca exigió un alto al “hostigamiento político” que vive la perredista por parte del gobierno federal, y reiteró el respaldó y acompañamiento del partido y de la bancada en la Cámara de Diputados con la alcaldesa.

“Es evidente que estamos ante un escenario de persecución política, de hostigamiento político, por parte de la jefatura de gobierno y las instituciones del gobierno de la ciudad contra los opositores y en este caso concreto, contra Sandra Cuevas, no pueden terminar de asumir que perdieron por mayoría de votos el año pasado la alcaldía, se las ganó Sandra Cuevas al frente, a una de las principales aliadas de (Claudia) Sheinbaum”

Por su parte, Sandra Cuevas negó que haya incurrido en privación ilegal de la libertad, robo con violencia y abuso de autoridad, asegurando que fue víctima de una guerra sucia debido a que no aceptó pasarse al partido de Morena.

“Ya basta de persecución política, y quiero decirlo abiertamente recibí cuatro invitaciones de parte de dos de sus más allegados la jefa de gobierno para que yo me pasara a Morena y les dije que no. Y al ver mi negativa ocurren estos hechos lamentables, pero no me voy a callar y me voy a defender”, reveló.

Durante la rueda de prensa que se llevó a cabo en San Lázaro, la alcaldesa aclaró que las acusaciones son totalmente falsas, agradeció el respaldo de su partido y reconoció que se vive en un país donde “son capaces de fabricar todo tipo de situaciones con el objetivo de recuperar lo perdido el pasado 6 de junio”.

Declaró, además, que tiene pruebas contundentes para echar abajo el montaje orquestado por la jefa de gobierno de la capital: “Este montaje se los voy a echar abajo, los dos oficiales que me denunciaron sí estuvieron el 11 de febrero en mis oficinas, pero falsearon sus declaraciones; sí hubo diferencias pero no fue cómo lo dijeron, pero lo voy a desmentir con videos que están grabados y hay líneas de tiempo. Los oficiales estuvieron en mis oficinas 15 minutos, pero después se fueron tranquilos. Si creen que me van a callar, no es así”.

“Ya basta de persecución política, si creen que me van a callar, no va a pasar”

Mientras que el coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara baja, Luis Espinosa Cházaro, aseguró que el tema de hostigamiento político, la persecución política, el uso de instituciones de procuración de justicia por parte de la actual administración, ha afectado a la bancada perredista, y sostuvo que eso no es un tema nuevo para el Sol Azteca, ya que está el caso del diputado Rogelio Franco, que se encuentra encarcelado por un delito que la Corte ya determinó inconstitucional.

“El Grupo Parlamentario del PRD se solidariza al igual que el partido, para que este tipo de cuestiones no se dé. No se puede utilizar el poder para callar las voces de quien opina distinto, sobre todo con la fabricación de delitos”, resaltó el diputado acompañado de la vicecoordinadora de la bancada en San Lázaro, Elizabeth Pérez, la secretaria de Comunicación Política, Estephany Santiago y el secretario de Gobiernos y Asuntos Legislativos, Edgar Pereyra.

