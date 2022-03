El día que Fox conoció a Putin y quedó impresionado por el Kremlin: “ahí están los edificios más hermosos”

Durante su administración, el presidente Fox visitó el Kremlin para conocer a Vladimir Putin.

Sin duda alguna, uno de los hombres que se encuentran actualmente bajo los reflectores del mundo entero es el presidente de Rusia Vladimir Putin, quien hace seis días inició un ataque contra Ucrania, enviando militares rusos y atacando a varias ciudades vía terrestre y aérea.

Putin es uno de los hombres más poderosos del mundo entero, y Rusia es actualmente una potencia mundial. Tras se uno de los temas más hablados en fechas recientes, vale recordar cuando el expresidente mexicano Vicente Fox Quesada conoció a su par ruso, cuando estaba al mando de México.

Fox narró la anécdota en una entrevista con el youtuber Luisito Comunica, quien se reunió con él el mes de abril del año pasado en su rancho, ubicado en Guanajuato. En la plática, Fox menciona que una anécdota interesante a lo largo de su mandato, que fue del año 2000 al 2006, fue cuando conoció a Vladimir Putin. “Ves que Putin camina como si llevara sus dos sandías aquí, un fregonsote, cuando fuimos de visita de Estado, el canijo me hizo ver la mía, porque para recibirme, nos citaron a las 9 de la mañana, ahí estábamos puntualitos, nueve y cuarto, nueve y media, preguntaba qué pasó, no es que ya viene el señor Putin, ya ahorita llega, no se preocupe, bueno, dije, voy a esperar otros 15 minutos, no llegaba y no llegaba, finalmente nos dice la señorita: mire, me pidió que los pase a la siguiente sala”, explicó el exmandatario.

Dijo que los pasaron a otra sala “esplendorosa, espectacular, qué Palacio de Versalles ni qué nada, ahí en el Kremlin están los edificios más hermosos del mundo, ahí otra media hora, eran las 10 de la mañana, dije: oiga señorita, qué coñ*s pasa, a qué hora nos va a recibir el señor Putin, yo ya un poquito molesto, no mire, ya nos dijo que los pase acá, ya los va a recibir, y ya nos pasan a otro salón más espectacular, y nos sientan ahí en la delegación mexicana, iba (Jorge) Castañeda, Martha (Sahagún), yo, y algún otro, el embajador, y finalmente, en ese salón espectacular, gigantesco, con unos portones de cuatro, cinco metros de alto, sentados en una banquita ahí, de repente suenan trompetas, y sale en ese portón, lo abren en dos, y llega el cuate ese”, dice Fox al youtuber.

Luisito Comunica entrevistó a Vicente Fox en abril del año pasado. (Foto: Twitter / @LuisitoComunica)

Dijo que lo saludó inclinándose, pues es de estatura muy baja. “Siempre lo sacan en la toma de tele hacia arriba”. Explicó que el Kremlin es muy bonito, “vale la pena que nos invitaran a pasar una noche a todos ahí, espectacular, la iglesia ortodoxa que está ahí adentro, los salones, todo lo que hay ahí adentro es espectacular, la Rusia de los Zares desarrolló tanta grandeza espectacular en todo, que además Putin, si te fijas, jamás habla del periodo de antes de él, hasta los zares, o sea, toda la bola de güey*s que estuvieron ahí, comunistas, y todos estos, cero, que tumbaron toda aquella grandeza, se la acabaron, destruyeron todo, y Putin tiene una gran admiración por la época de los Zares, por esa grandiosidad, y cero por el comunismo”, explica Vicente Fox en la charla.

Dice que en su visita a Rusia, se trajo una botas del Ejército ruso. “Me traje unas botas del Ejército Ruso, de la caballería del Ejército Ruso, se las saqué, no las tenía previstas, le dije: oye tengo muchas ganas de tener unas botas del Ejército Ruso, de la caballería, son preciosas he (...), ahí las tengo todavía, ahí están en la biblioteca, piel y de la buena”, concluyen con el tema.

