Infobae en Kiev: primeras imágenes de una ciudad bajo asedio ruso

Las calles de Kiev están desiertas. Es difícil ver gente caminando. Los pocos que pueden observarse llevan una prisa lógica de encontrar rápido un lugar seguro (Joaquín Sánchez Mariño/Kiev/Infobae)

Entre alertas por posibles bombardeos y una ciudad bajo el asedio ruso, Infobae recorrió algunas cuadras en su primer día en Kiev y su cuarto en Ucrania. Pocas personas, autos que pasan raudos, desconfianza y temor en los rostros de quienes decidieron quedarse o no pudieron partir.

Semáforos que no deben respetarse, vecinos armados en esquinas estratégicas, y orden de denunciar a todas las personas sospechosas. Las recomendaciones de seguridad incluyen no prender luces internas, mantener las cortinas cerradas y, ante todo, no hablar ruso en las calles. A partir de las 20 horas, además, rige un toque de queda extremo. Nadie sale a a calle. Caso contrario: será detenido.

Este martes, los misiles rusos impactaron sobre una torre de televisión provocando la muerte de cuatro civiles. Se esperan nuevas rondas de ataques en Kiev (Joaquín Sánchez Mariño/Kiev/Infobae)

Miércoles 2 de marzo de 2022 en Kiev, una capital desierta, con cientos de miles de ciudadanos esperando en sus casas (Joaquín Sánchez Mariño/Kiev/Infobae)

Más de 2.000 civiles ucranianos han muerto desde la invasión rusa, informó el servicio de emergencia de Ucrania. En un comunicado, dijo que cientos de estructuras, incluidas instalaciones de transporte, hospitales, jardines de infancia y viviendas, han sido destruidas. Kiev, por el momento, resiste (Joaquín Sánchez Mariño/Kiev/Infobae)

Aleksey Arestovich, asesor del jefe de gabinete del presidente de Ucrania, confirmó que esta tarde se realizará la segunda ronda de negociaciones con Rusia. La composición de las delegaciones no cambiará (Joaquín Sánchez Mariño/Kiev/Infobae)

