Santiago Nieto negó presuntas acusaciones de extorsión en el caso de Juan Collado

Santiago Nieto renunció a su cargo como titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) el 8 de noviembre de 2021. (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Durante los últimos meses de 2021, el nombre de Santiago Nieto deslumbró en los medios de comunicación por un escándalo relacionado a su boda con la consejera del INE, Carla Humphrey, motivo por el cual el 8 de noviembre del año pasado, presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

No obstante, a casi 4 meses de haber renunciado a su puesto, la polémica ha regresado a la vida de Santiago Nieto, pero esta vez no es por el escándalo de su boda, sino por uno de los casos de corrupción más sonado en los últimos años en México que es precisamente el del abogado Juan Collado.

Recientemente diversos medios de comunicación han difundido información sobre una supuesta denuncia que Juan Collado presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), en donde presuntamente el abogado afirma haber sido víctima de extorsión por parte de grandes funcionarios del Poder Judicial Federal, quienes le exigían una millonaria cantidad de dinero para frenar las investigaciones que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tenía en su contra.

Al respecto, el ex titular de dicha dependencia, Santiago Nieto, se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter para negar las acusaciones presentadas en su contra.

“Respecto a la reciente publicación en algunos medios, señalo categóricamente que durante mi gestión al frente de la #UIF no se cerraron expedientes vs ninguna persona...” posteó Santiago Nieto, ex titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) afirmó institucionalmente haber presentado denuncias en contra del abogado Juan Collado (Foto: Twitter / @SNietoCastillo)

De acuerdo a diversos medios de comunicación como Animal Político, a Juan Collado supuestamente se le acercaron abogados y altos funcionarios del Poder Judicial Federal para hacerle una oferta con la cual podría recuperar su libertad.

En la presunta denuncia que Juan Collado presentó por extorsión, se plantea que al ex abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto se le solicitó entregar todas las acciones de su empresa Caja Libertad, o de lo contrario pasaría lo que resta del sexenio en la cárcel.

Del mismo modo se señaló que presuntamente Juan Collado ya les había dado 10 millones de pesos en efectivo a cambio de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) frenara la investigación en su contra, así como supuestamente ya les había pagado 1 millón 386 mil dólares para que influencias de funcionarios lo ayudaran a salir de prisión.

El abogado Juan Collado se encuentra detenido en el Reclusorio Norte desde 2019 (FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ /CUARTOSCURO.COM)

Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron el 9 de julio de 2019 al abogado Juan Collado por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En septiembre de 2020, el ex abogado de personajes como Carlos Romero Deschamps o los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, fue vinculado a proceso acusado por el Gobierno de Chihuahua por su presunta responsabilidad en el desvío de más de 13 millones de pesos. Guadalupe Hernández, juez de control, validó las pruebas presentadas por la fiscalía después de más de 12 horas de audiencia.

El abogado realizó el divorcio entre el ex presidente Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera (Foto: Cuartoscuro)

En diciembre de 2021, se informó que el abogado Juan Collado estaba cerca de salir de prisión gracias a un acuerdo que entablaría con la Fiscalía General de la República (FGR) en el cual se estipulaba que podría abandonar pronto el Reclusorio Norte si y solo si brindaba información acerca de la participación de importantes políticos en actos de corrupción.

Según fuentes cercanas al jurista, agentes de la Fiscalía General de la República acudieron al Reclusorio Norte para ofrecer el criterio de oportunidad a Collado, por lo que el Ministerio Público Federal podría dictar libertad para el abogado, pues los cargos en su contra serían retirados a cambio de convertirse en testigo.

Aunque hasta el momento se desconoce si el abogado aceptó dicho criterio de oportunidad, la información sobre una supuesta denuncia de extorsión en contra de diversos funcionarios ha puesto en la mira a los involucrados y de esta forma, entre los claroscuros del caso de Juan Collado deslumbró el nombre de Santiago Nieto.

