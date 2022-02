FGJ-CDMX ya investiga el asesinato del director, Samuel Ríos y Valles

El director mexicano fue asesinado tras un presunto intento de salto en la alcaldía, Benito Juárez. (Foto: Instagram/@holamexicoff)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ya inició las indagaciones correspondientes al asesinato del director de cine, Samuel Ríos y Valles, luego de recibir un impacto de bala en la noche del 25 de febrero.

A través de un hilo en Twitter, el órgano capitalino comunicó que la línea de investigación sigue a un presunto intento de asalto como el detonante del homicidio en la alcaldía Benito Juárez.

Informó que las primeras diligencias se apegan a los reportes, los cuales señalan que el director fue interceptado y posteriormente asesinado en la colonia Del Valle, mientras se transportaba con otra persona a bordo de una camioneta tipo Jeep, color gris.

Bajo ese tenor, confirmó que, tras el ataque, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como paramédicos particulares, trasladaron a Ríos y Valles a un hospital cercano donde momentos más tarde falleció.

De acuerdo con el testimonio de la pareja, los agresores dispararon al cineasta luego que éste intentara escapar del robo. (Foto: Cuartoscuro)

De esa manera, el agente del Ministerio Público abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso, en apoyo con elementos de la Policía de Investigación (PDI) y del personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales.

“Tras la necropsia de Ley, el cuerpo fue entregado a sus familiares”.

Una de las primeras acciones, señaló, fue la recolección de testimonios, así como el seguimiento del paso y ruta del vehículo donde los presuntos agresores escaparon a través de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Esto último, debido a que reportes extraoficiales señalaron que los agresores huyeron en un taxi con placas A5072K, las cuales - tras una investigación efectuada por los elementos policíacos - estarían a nombre de Rogelio Cañete Mora.

(Foto: captura de pantalla)

Según lo narrado por la pareja del director a las autoridades, ambos circulaban sobre la avenida Gabriel Mancera cuando sujetos se acercaron al vehículo y los empezaron agredir con el fin de despojarlos de sus bienes.

Al tratar de escapar de los delincuentes, se impactaron metros más adelante. Momento en el cual los agresores aprovecharon para detonar el disparo que le quitó la vida a Samuel.

Los restos del cineasta se velaron en la noche del 26 de febrero en una funeraria de la alcaldía Coyoacán. Fue la productora Mastodonte quien informó y lamentó el trágico deceso.

“Sam, sin duda deja un hueco gigantesco en todas las personas que te queremos tanto y que tuvimos la gran fortuna de compartir esta vida contigo.

Nuestro más grande y sentido pésame para Erika, padres, hermana y familia por esta pérdida irreparable”.

El velorio del cineasta se llevó a cabo en una funerarios de la alcaldía Coyoacán (Foto: Facebook/Mastodonte)

La última película que dirigió Ríos y Valles fue Los días que no estuve en 2021, la cual estuvo protagonizada por el actor Martín Altomaro, quien ganó popularidad por la serie Soy Tu Fan, y Ana Valeria Becerril, misma que participó en Las hijas de abril de Michel Franco.

Su ópera prima se trató de No me mandes a mi, la cual se estrenó en 2012; en dicho filme, Sam, como le llamaban sus amigos, no sólo fungió como director, sino también el guión corrió por su cuenta.

Dos años después lanzó Los detalles olvidados, donde también se desempeño en ambos puestos que la pasada; esta cinta narra como la historia de un hombre que pone se cuestiona si debe o no perdonar a su mejor amigo después de su muerte.

