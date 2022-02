Diputados del PAN exigieron declarar a CDMX como estado de emergencia por feminicidios

PAN urgió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, declarar a la capital como estado de emergencia por feminicidios (Foto: Graciela López/Cuartoscuro.com)

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México urgió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, declarar a la capital como estado de emergencia por los 11 violentos feminicidios que van durante este 2022.

En voz de los diputados Federico Döring y Daniela Álvarez, los integrantes de Acción Nacional recordaron que recientemente una mujer fue encontrada muerta en la pista de canotaje de Cuemanco, lo que demuestra, aseguraron, la falta de seguridad, alumbrado público e inteligencia para actuar de manera inmediata.

“Esta semana fueron cuatro que, por cierto, muy violentos y eso debe indignarnos como clase política, pero sobre todo, indignamos por la clase de gobierno inmóvil que nos ofrece Morena”

Federico Döring destacó que la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México tiene muchos vacíos (Foto: Graciela López/Cuartoscuro.com)

En su participación, Federico Döring destacó que la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México tiene muchos vacíos, además de que muchas mujeres desconocen su funcionamiento.

“Feminicidios, falta de políticas de comunicación social y el juego de abrazar a los criminales, son la constante en la 4T (Cuarta Transformación) para las mujeres que nadie las cuida”, dijo.

En tanto, la panista Daniela Álvarez anunció que presentarán una iniciativa para modificar el Código Penal, con el objetivo de que la pena por el delito de feminicidio sea de 100 años de cárcel.

Daniela Álvarez anunció que presentarán una iniciativa para que la pena por el delito de feminicidio sea de 100 años de cárcel (Foto: Graciela López / Cuartoscuro)

“Ya basta de oír al gobierno lamentarse, deben trabajar y darle seguridad a las mujeres; nosotros vamos a presentar una iniciativa para modificar el Código Penal y sean hasta 100 años por el delito de feminicidio en la Ciudad. Que a estos sujetos no les quede la duda de que el PAN sí blindará a las mujeres y las cuidará contrario a lo que Morena y Sheinbaum hacen”

Por su parte, el legislador federal Héctor Saúl Téllez Hernández condenó el alza de feminicidios en la capital del país: “Pido de manera urgente que la Fiscalía capitalina no dé los tradicionales carpetazos al tema y exista una reingeniería a la Alerta de Género”.

Finalmente, Téllez Hernández sostuvo que los diputados locales y federales de Acción Nacional citarán al alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, a comparecer para que hable de sus mecanismos de seguridad a las mujeres “porque en Xochimilco los feminicidios van en crecimiento”.

Feminicidios en CDMX

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó el pasado viernes 25 de febrero que la capital ha tenido un inicio de año violento para las mujeres.

Ernestina Godoy informó que la capital ha tenido un inicio de año violento para las mujeres (Foto: Twitter@FiscaliaCDMX)

Durante la presentación del Informe mensual de la Declaratoria de Alerta por violencia contra las Mujeres de la Ciudad de México, la Fiscal detalló que de los 11 feminicidios que han ocurrido en lo que va del año, cinco de los agresores ya han sido detenidos y vinculados a proceso; y entre enero y febrero de 2020, 17 posibles feminicidas, de casos de años anteriores, fueron detenidos.

“No vamos a parar en el combate al feminicidio, continuaremos buscando la disminución en la incidencia y el aumento en la detención y vinculación a proceso de agresores, como lo hicimos el año pasado”, confió la funcionaria.

Además, dijo que tendría cero tolerancia a los agresores, ya que “en la Ciudad de México no aceptamos la violencia de género, no la normalizamos, y quien la ejerza enfrentará todas las responsabilidades y el peso de la ley. Que sepan además que en la Ciudad de México, las mujeres no estamos solas”.

