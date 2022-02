Lilly Téllez negó destape para las elecciones del 2024

Lilly Téllez negó destape para 2024 (Foto: PAN)

La senadora por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, negó que se haya destapado para las elecciones presidenciables de 2024, luego de que en redes sociales afirmara que podría derrotar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Fue durante un space en Twitter en donde la senadora panista aseguró estar lista para participar en las elecciones presidenciales de 2024, ya que, de acuerdo con sus declaraciones, “le encantaría hacer justicia” y poner tras las rejas al Jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Pues vamos a ver qué pasa (respecto a las elecciones de 2024). Acabo de entrar a esto y no me quiero contaminar de cuestiones que hay en la política. (...) Tengo que andar con precaución porque hay muchos intereses y no tengo patrocinadores tal cual”, declaró Téllez el pasado 17 de febrero en redes sociales.

La senadora panista afirmó que podría derrotar a Claudia Sheinabum en las urnas de 2024 (Foto: Gobierno CDMX)

Sin embargo, pese a las dura críticas hacia la administración del tabasqueño y las comprometedoras declaraciones entorno al proceso electoral con el que López Obrador se despedirá del ámbito público, Téllez se echó para atrás, pues negó que sus comentarios hayan sido un destape.

“Quiero aclarar que no era un destape, sino que fue una entrevista muy larga en la que contesté con toda sinceridad”, aclaró la panista en entrevista para Grupo Formula.

En aquella ocasión, Téllez afirmó que podía aventajar a la mandataria capitalina en las urnas, pues en meses atrás, Claudia Sheinbaum se ha posicionado en diversas encuestas como una de las figuras políticas favoritas para que estén bajo el cargo de Jefa del Ejecutivo.

AMLO aseguró que fue un error invitar a Lilly Téllez a la 4T (Foto: Presidencia)

“Por supuesto que me siento capaz de derrotar a Claudia Sheinbaum. Si hay que entrarle, pues hay que entrarle y no me puedo ahorita hacer a un lado si puedo contribuir ante lo que estoy viendo”, aseguró.

No obstante, la también periodista atacó directamente la administración de AMLO y afirmó que su principal deseo como mandataria sería “hacer justicia” y encarcelarlo junto a otros miembros de su gabinete por los presuntos delitos cometidos durante su gobierno.

“Me gustaría ver a López Obrador como el primer presidente de México tras las rejas, en la celda, con una sentencia clara”, aseveró.

Ante ello, López Obrador calificó como un “error” haber invitado a Téllez a formar parte de la llamada Cuarta Transformación (4T), pues antes de pertenecer al PAN, la sonorense se encontraba en las filas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido que llevó al tabasqueño a Palacio Nacional.

A parte de Téllez, Xóchitl Gálvez y MArgarita Zavala han figurado como las presidenciables del PAN para 2024 (Ilustración: Infobae México)

“Y esta señora que me quiere meter a la cárcel ¿qué le hice?, si lo único fue que cometí, a lo mejor, el error de invitarla, pero ¿en qué la dañé? No, en nada. Es un pensamiento conservador, también lo entiendo, pero eso es lo que está sucediendo”, declaró AMLO en su conferencia matutina del 19 de febrero.

Por su parte, la sonorense no se quedó callada y replicó al mandatario a través de su cuenta de Twitter, en donde lo exhortó a no victimizarse.

“Confirmo que el Presidente López Obrador cometió un error conmigo: creyó que iba a ser cómplice y servil a cambio de la cercanía con su poder; que sería sumisa por interés político y económico como los parásitos que le rodean. Que no se victimice, pues bien sabía de mi carácter”, escribió durante la tarde del 22 de febrero.

Posteriormente argumentó las razones por las que López Obrador debería ser enjuiciado. Uno de los motivos que resaltaron fue, según lo escrito por Téllez, “por dejar en libertad a Ovidio Guzmán”, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

