Riva Palacio criticó el silencio de AMLO ante invasión rusa en Ucrania: “Todos pagaremos las consecuencias”

Raymundo Riva Palacio AMLO (Foto: Twitter@CALOLUNA/Cuartoscuro)

Luego de darse a conocer la llegada de los primeros misiles rusos a territorio ucraniano, la posición de México ha sido clara con buscar una solución pacífica y basada en el diálogo, aunque sólo desde cancillería, pues el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha guardado silencio, trayendo consigo una ola de mordaces críticas.

El periodista Raymundo Riva Palacio, por su parte, arremetió en contra del jefe del Ejecutivo Federal por el silencio que mantiene alrededor de la invasión rusa en territorio ucraniano, pues “siempre argumenta en favor de la autodeterminación de los pueblos”.

“Siempre antepone la Doctrina Estrada” como eje rector de su política exterior, pero hoy la olvida”, señaló el periodista en su más reciente columna para Ejecentral.

Aseguró que pese a la flagrante violación del Derecho Internacional, lo de AMLO ha sido “un silencio vergonzoso”, y lo comparó en este sentido con el rechazo de George W Bush en la invasión a Irak o con el priista Carlos Salinas de Gortari al posicionarse contra la invasión en Panamá de George H.W. Bush.

En retrospectiva, recordó también las veces en que AMLO sí ha hecho diversas reclamaciones al gobierno de los Estados Unidos, como su fuerte pronunciamiento por el embargo norteamericano a Cuba.

Andrés Manuel Lópes Obredor REUTERS/Edgard Garrido

“Hay una situación delicada en Cuba porque ellos están padeciendo de un bloqueo, algo que yo considero inhumano porque es una medida extrema, es como una acción medieval, es muestra de un gran atraso en política exterior”, declaró el presidente mexicano en su rueda de prensa matutina del 27 de julio de 2021, por ejemplo.

Por otra parte, el columnista condenó que contrario a lo que se pudiera esperar, las críticas han sido en realidad contra los Estados Unidos, a quienes incluso señaló de injerencistas por su reciente llamado a intensificar la protección a periodistas en México.

Esto, analizó, podría meterlo en verdaderos problemas que aunque no son explícitos, son realmente profundos y de gran relevancia, pues, en primer lugar, “lastima la credibilidad de su gobierno y hace ver mentirosos a sus representantes”.

Es por ello que aseguró que por el momento, la diplomacia y la presidencia de México no pasan un buen momento, y tienen un problema “mucho más serio de lo que se pueden imaginar.

El escritor y periodista mexicano, Raymundo Riva Palacio EFE/FRANCISCO GUASCO/Archivo

Aseguró que, pese a que los presuntos deseos de la 4T son quedarse en el bloque de Rusia, China, Cuba, Venezuela y Nicaragua, los mexicanos deben apegarse al contrato firmado en el más reciente Diálogo Económico de Alto Nivel.

Sin embargo, concluyó que si el presidente considera que lo correcto es romper todo contrato con los Estados Unidos, entonces debe tomar la decisión cuanto antes, y asumir las consecuencias de la misma.

“Pero debe actuar con la cabeza y no con el hígado, porque si se equivoca, todos pagaremos las consecuencias”.

AMLO llamó injerencistas a los EEUU

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tildó este miércoles de “injerencista” el llamado del secretario de Estado de Estados Unidos a actuar con mayor responsabilidad frente a los asesinatos de periodistas en el país, que ya suman cinco en lo que va del año.

Andrés Manuel López Obrador (Foto: Presidencia)

El mandatario respondió así a un tuit de Antony Blinken, publicado la noche del martes, en el que calificó de “preocupante” el alto número de reporteros asesinados en México este año y llamó al gobierno de López Obrador a asumir “mayor responsabilidad y protecciones” para los periodistas mexicanos.

“A mí me gustaría (...) pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos, ni es un protectorado. México es un país libre, independiente y soberano”, dijo el presidente izquierdista en su habitual conferencia matinal.

“Creo que [Blinken] está mal informado porque de lo contrario estaría actuando de mala fe”, agregó el mandatario, quien sostuvo que su gobierno está atendiendo los crímenes contra comunicadores.

*Con información de AFP

SEGUIR LEYENDO