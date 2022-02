Periodistas iberoamericanos “alarmados” por los asesinatos de comunicadores en México

Foto: EFE/Isaac Esquivel

La Organización de Periodistas Iberoamericanos (OPI) se dijo “alarmada” por el “incremento de asesinatos de comunicadores sociales en México” y exhortó a las autoridades del país “a ser más diligentes en la prevención de estos delitos y evitar la impunidad de esos crímenes”.

“Solamente en el reciente mes de enero se registraron cuatro asesinatos de profesionales de la prensa y uno en lo que va de febrero, con los cuales se eleva a 150 el número de homicidios de periodistas entre 2010 y 2022. De ellos, 138 hombres y 12 mujeres, lo cual convierte a la nación azteca en uno de los territorios más peligrosos del mundo”, dijo la OPI este miércoles a través de un comunicado.

Acerca de los periodistas, la organización recordó que “son seres humanos, profesionales que han pagado con sus vidas el derecho a ejercer” su oficio, una situación que “se agrava por los pocos casos resueltos”.

Foto: Cuartoscuro.

“Eso alarma y despierta la sensibilidad de los gremios periodísticos tanto dentro de México, con manifestaciones de protesta, como en el ámbito internacional. Por ello, la OPI, responsablemente, reitera su exhorto a las autoridades judiciales aztecas para evitar que continúe la impunidad”, agregaron.

El presidente de la OPI, Álvaro Julio Martínez, también lamentó la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, por calificar a los periodistas como “golpeadores, mercenarios y sin principios”.

Este tipo de expresiones, a juicio de Martínez, “exacerban los ánimos, al tiempo de servir de caldo de cultivo a la criminalidad”.

Foto: EFE/ Iván Villanueva

Por eso, la organización que está integrada por periodistas de América Latina, España, Portugal y Estados Unidos hizo “un llamado a la cordura al Gobierno mexicano” y le pidió que “multiplique sus esfuerzos y acciones en la protección de la vida de los comunicadores sociales”.

El martes, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, destacó el preocupante número de periodistas asesinados en México.

“El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Foto: Twitter @SecBlinken

Durante su conferencia mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó la postura del alto funcionario estadounidense e incluso aseguró que “estaba mal informado”.

“Está mal informado, porque de lo contrario estaría actuando de mala fe. Desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas. Nada más que en todos los casos se está actuando. No hay impunidad. Si el jefe de Departamento de Estado interviene pues yo pienso que no sabe, no está bien informado”, dijo López Obrador.

“En Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle, oscuridad de su casa. No de ahora. Justo estamos recordando el intervencionismo en un asunto que nos duele profundamente”, refirió acerca del aniversario luctuoso de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, presidente y vicepresidente de México de 1911 a 1913.

Foto: REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

Además, López Obrador insistió sobre un supuesto financiamiento del gobierno estadounidense a grupos, medios de comunicación y organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) la cual participó en la investigación periodística que reveló la existencia de la llamada “casa gris” una mansión de lujo ubicada en Houston, Texas -propiedad de un ejecutivo de Baker Huges empresa contratista de Pemex- en la que vivió el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, junto a su pareja Carolyn Adams.

“Esto demuestra que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno de EEUU. Me gustaría que ya que está actuando y opinando, que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor. A un gobierno legal, legítimo. Por qué le están dando dinero al grupo de Carlos X. González, que me responda eso”, cuestionó.

Con información de EFE

