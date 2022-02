Cuitláhuac García anunció investigación contra exalcaldesa por presuntos vínculos con el narco

No es la primera vez que el gobernador de Veracruz anuncia una investigación en contra de ex servidores públicos (Foto: Twitter/@CuitlahuacGJ)

Ciutiláhuac García, gobernador de Veracruz, anunció una investigación en contra de Lizette Álvarez, ex alcaldesa de Boca del Río, por su presunta colusión con grupos de la delincuencia organizada.

El mandatario aseguró que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) ya inició una carpeta de investigación en contra de la antigua presidenta municipal perteneciente al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Hay una investigación en curso sobre esta situación, es la probable responsabilidad por reuniones que sostuvo con personas que nosotros consideramos ligadas a la denuncia organizada”, aseguró Cuitláhuac García en conferencia de prensa.

Asimismo, adelantó que la actual alcaldesa del municipio de Alvarado también está siendo investigada por las autoridades del estado, pues se presume que forme parte de un movimiento para desestabilizar el Instituto Tecnológico de la Entidad.

Cuitláhuac García ya había señalado a diversos funcionarios de esta región de Veracruz por sus presuntos nexos con el crimen organizado, pues en diciembre del 2021 aseguró que Jorge Fabián Cádernas Sosa era parte de un entramado delincuencial y fue detenido días después.

Cuitláhuac García asegura que la fiscalía local es autónoma (Foto: Facebook/Cuitláhuac García Jiménez)

En enero pasado Cuitláhuac García Jiménez pidió investigar a Roberto González Mesa, antiguo jefe policial durante la administración Javier Duarte, por la presunta participación de su sobrino en la desaparición de 150 mil pesos en efectivo, los cuales pertenecen a una constructora de aquél estado.

De acuerdo con la información obtenida por autoridades veracruzanas, el familiar de González Mesa pertenece a la Fuerza Civil del estado, quien también fue detenido por elementos de seguridad locales acusado de haber hurtado el dinero en efectivo durante un operativo en un retén carretero, pues un empleado de la compañía constructora Herjai trasladaba esta cantidad para presuntamente pagar la nómina de trabajadores.

Tras la detención del presunto culpable, el ex jefe policial apareció para defender a su familiar, así lo aseguró el gobernador:

“Fue muy raro que él mismo haya ido a la instalación de manera prepotente a defenderlo, eso nos salta a la vista y nos entra a la duda razonable de qué estaban haciendo con esas cantidades y yo sí pido que la autoridad donde se puso la denuncia investigue y se deslinden responsabilidades”, aseguró el mandatario.

Asimismo, manifestó que ya se ha puesto en contacto con la dependencia encargada del caso al interior de la oficina de seguridad del Estado:

El madnatario también ha ordenado la investigación de policías (Foto: Reuters)

“Yo ya he implementado una acción inmediata cuando sucede alguna denuncia, ya sea cuando la ven publicada (en redes sociales), el departamento de Asuntos Internos, le he instruido que tome los asuntos en sus manos, ese en particular, hablé con el secretario de Seguridad y me dijo que se implementó lo que yo había instruido”, dijo Cuitláhuac García.

De la misma forma, pidió a las autoridades competentes investigar a las personas externas al caso, incluyendo a González Meza, quien comandó a la Fuerza Civil hasta su arresto en 2018 año en el cual pisó la cárcel por su presunta participación en la desaparición de 19 personas.

El ex reo llegó a la dirección de la Fuerza Civil de Veracruz días después de haber sido fundada, pues fue nombrado titular de la corporación en 2014 por el entonces gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa.

SEGUIR LEYENDO: